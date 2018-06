Müllheim (dpa) - Die Geburtstagsfeier eines 19-Jährigen hat in Baden-Württemberg auf tragische Weise geendet. Das Geburtstagskind kletterte mit einem 18-jährigen Freund bei der Party am Bahnhof von Müllheim auf eine Diesellok, wie die Polizei mitteilte. Dabei geriet der 19-Jährige zu nahe an eine Oberleitung und bekam einen Stromschlag. Er stürzte aus über drei Metern in die Tiefe und erlitt tödliche Verletzungen.