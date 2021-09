Strohballenbrautpaar grüßt zur kirchlichen Hochzeit

Ein XXL-Brautpaar haben die Mitglieder des Musikvereins Zußdorf vor der kirchlichen Trauung von Anton und Conny Allgaier am Dorfgemeinschaftshaus „Schalander“ als Überraschung aufgestellt. Die Brautleute seien völlig überwältigt gewesen vom Hochzeitsgeschenk ihres Musikvereins Zußdorf, bei dem Anton seit vielen Jahren als Fahnenbegleiter aktiv ist, heißt es in der Mitteilung. Die kirchliche Zeremonie sowie die anschließende Hochzeitsfeier wurde vom Musikverein Zußdorf musikalisch begleitet. Die Mitglieder der örtliche Feuerwehr standen für das Hochzeitspaar am Kirchenportal „Spalier“. Foto: Marion Schellinger