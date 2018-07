„Streusand“: Erster Erzählband von Asta Scheib

Düsseldorf (dpa) - Auf Reisen schreibt Asta Scheib ausschließlich mit der Hand. „Ich reise nie mit meinem Laptop - weil Gepäck mir lästig ist und weil ich computerlose Zeiten an fremden Orten liebe“, schreibt die Münchner Autorin im Vorwort zu ihrem neuen Buch „Streusand“.

„An welchen Orten auch immer ich zur Ruhe komme, hole ich mein kleines, aber dickes Notizbuch heraus und schreibe alles auf, was mir einfällt oder was ich sehe.“ Das Best-of ihrer Notizen hat die Schriftstellerin jetzt ausgearbeitet, verfeinert und veröffentlicht: 16 Kurzgeschichten, die kleine Einblicke in fremde Leben bieten.

Meistens geht es um Liebe in all ihren Facetten - ob frisch und aufregend oder gealtert und abgewetzt, ob glücklich, verboten oder frustrierend. „Mein Mann ist sensibel“, sagt beispielsweise eine ältere Dame über ihren seit langem angetrauten Ehemann. „Leider habe ich in den 20 Jahren unserer Ehe keine Worte für ihn gefunden. Ich habe das Geheimnis nicht entdeckt, das ich in ihm vermutete. Manchmal denke ich, dass er keines hat.“ Jede ihrer Erzählungen sei von „persönlichen Erlebnissen und Eindrücken“ inspiriert, schreibt die 72-jährige Autorin im Vorwort. „Alle kommen aus den Zeiten, in denen ich gelernt habe zu sehen, zu denken und schließlich zu schreiben: von den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts an bis heute.“

Bekannt wurde die Schriftstellerin vor allem mit dicken Romanen und Biografien, beispielsweise über Katharina von Bora, die Frau Martin Luthers, oder Ottilie von Faber-Castell, die im 19. Jahrhundert das Bleistiftunternehmen erbte. „Streusand“ ist Scheibs erster Kurzgeschichten-Band - und dass ihr das Genre nicht recht liegt, wird schnell deutlich. Zwar gelingen ihr hin und wieder überraschende Wendungen und anrührende Formulierungen und auch die Themen abseits der vielen Liebesgeschichten - wenn es beispielsweise um Obdachlose oder einen von zwei jungen Mädchen begangenen Mord geht - sind außergewöhnlich und lesenswert.

Alles in allem bleibt die Sprache dabei jedoch häufig altbacken und bieder: Flüsse „mäandern“ und eine junge Frau fühlt sich „weltvergessen und weltverloren“. Die Figuren wirken in der Anlage oft reizvoll und spannend - werden dann jedoch meist zu kurz angerissen und bleiben blass.

Asta Scheib

Streusand

Hoffmann und Campe, Hamburg

125 Seiten, 15 Euro

ISBN 9783455403145

