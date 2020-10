Streithahn schießt sich selbst in den Finger – der muss amputiert werden

Zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern, bei der ein Schuss gefallen ist, ist es am Donnerstagabend in Dornbirn gekommen. Einer der Männer beschuldigte den Anderen, am Nachmittag Geld gestohlen zu haben. Das teilt die Polizei Vorarlberg mit.

Zunächst kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung in der Wohnung des angeblichen Diebes. Dann zog der Kontrahent eine Schusswaffe aus dem Hosenbund und forderte die Rückgabe des Geldes. Zwischen den beiden Männern und anwesenden Familienmitgliedern des Bedrohten kam es zu einem Handgemenge, bei dem sich ein Schuss aus der Pistole löste. Der Schütze schoss sich dabei selbst in den Finger.

Ein Familienmitglied nahm die Schusswaffe an sich und flüchtete aus der Wohnung. Als diese Person aus dem Haus rannte, fuhr gerade eine Streife der Sicherheitswache Dornbirn zum Tatort. Die Person zielte dabei auf die Beamten und warf erst nach mehrfacher Aufforderung die Pistole weg, legte sich auf den Boden und ließ sich von den Beamten festnehmen.

Der Schütze wurde von einem Notarzt erstversorgt und ins Krankenhaus Dornbirn gebracht, wo ihm der Finger der linken Hand amputiert werden musste. Laut eigenen Angaben habe er die Waffe vor etwa zwei Jahren in einem Abbruchhaus in Dornbirn aufgefunden. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Bei einer bewilligten Durchsuchung in dessen Wohnung fand die Polizei außerdem Suchtmittel. Der Schütze sowie die Person, welche von der Sicherheitswache Dornbirn mit der Schusswaffe angehalten wurde, werden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Feldkirch auf freiem Fuß angezeigt.