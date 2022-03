Streit zwischen Fußgängern eskaliert

Überlingen (sz) - Ein 40-jähriger Fußgänger ist am Sonntagmittag offenbar in Rage geraten, als ihm eine gleichaltrige Autofahrerin an einem Zebrastreifen in der Christophstraße in Überlingen offenbar das Überqueren der Straße nicht ermöglichte. Der Mann ließ seinem Unmut darüber freien Lauf, trat gegen den hinteren Kotflügel des Wagens und verursachte dabei laut Polizeibericht einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Fußgänger ein, auf die Autofahrerin kommt wegen ihres Fehlverhaltens eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu.