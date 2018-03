Streit um Wahlrecht: Grüne und CDU nähern sich an

Grüne und CDU nähren sich bei einer möglichen Reform des Landtagswahlrechts an. Die CDU-Fraktion hat in ihrer Sitzung am Dienstag über einen Kompromissvorschlag des Grünen-Fraktionschefs Andreas Schwarz beraten. Diesen sollen das Innen- und das Justizministerium zunächst rechtlich prüfen.

Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ sieht der Kompromissvorschlag, den Schwarz im Unterausschuss des Koalitionsausschusses eingebracht hat, folgendes vor: Zu den 70 direkt gewählten Landtagsabgeordneten kommen weitere über eine Liste. Diese Liste soll zwar die Partei aufstellen, allerdings ausschließlich mit Kandidaten, die in den Wahlkreisen nominiert wurden. Nachrücker für diese Listen-Abgeordneten könnten laut Vorschlag deren Zweitkandidaten aus dem Wahlkreis sein. Dieser Kompromissvorschlag ist ein Zugeständnis an die Bedenken der CDU-Abgeordneten. Diese hatten sich gegen eine Liste ausgesprochen, weil diese die feste Verankerung von Kandidaten in ihren Wahlkreisen schmälere.

In Baden-Württemberg haben die Wähler nur eine Stimme. Die in der Regel 50 weiteren Sitze im Landesparlament werden über ein kompliziertes Verfahren ausgezählt, bei dem die Kandidaten mit den meisten Stimmen auf Ebene der Regierungsbezirke zum Zug kommen, die nicht das Direktmandat gewonnen haben.

Inhaltlich debattiert hat die CDU-Fraktion über den Vorschlag aber dem Vernehmen nach noch nicht. „Wir haben den Vorschlag der Grünen in der gestrigen Fraktionssitzung zur Kenntnis genommen und sowohl das Innen- wie das Justizministerium um eine rechtliche Einschätzung gebeten“, erklärt CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart. „Die warten wir jetzt ab, bevor wir mit dem Partner darüber sprechen.“

Grünen-Fraktionschef Schwarz will sich inhaltlich nicht dazu äußern. „Wir haben Stillschweigen vereinbart, daher kann ich nicht viel sagen“, sagt er der „Schwäbischen Zeitung“. „Die Gespräche werden im März fortgeführt. Es dient der Sache, wenn Anfang März die rechtliche Einschätzung vorliegt.“ Aber klar sei: „Für alle gilt die klare Vereinbarung des Koalitionsvertrags.“

Die Fronten hatten zu einer Reform des Landtagswahlrechts hatten sich im Januar verhärtet: Die Grünen pochten auf Einhaltung des Koalitionsvertrags. Darin haben sich die Bündnispartner auf ein „Personalisiertes Verhältniswahlrecht mit geschlossener Landesliste“ geeinigt. Die CDU-Fraktion hat im Januar trotzdem einstimmig dafür votiert, am bestehenden System festzuhalten – und damit eine hitzig geführte Debatte ausgelöst. Die Grünen sprachen von Vertragsbruch, innerhalb der CDU äußerte sich nicht nur die Frauen-Union massiv enttäuscht.