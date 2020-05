Rainer Dold im Obergropperhof im Groppertal ist das Lachen noch nicht vergangen – und das trotz eines jahrelangen Rechtsstreits zwischen der Gemeinde und ihm. Den Rechtsstreit hat die Gemeinde kürzlich durch Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg in Mannheim in letzter Instanz verloren. Doch er könnte in die nächste Runde gehen.

Dold hat einen dicken Ordner auf dem Tisch liegen und gewährt einen Blick in die Unterlagen des Oberverwaltungsgerichts. Das Gericht lehnt in dem Urteil die von der Gemeinde Unterkirnach verlangte Duldungsverpflichtung nebst Zwangsgeldandrohung ab, die die Verlegung einer unterirdischen Abwasserleitung über das landwirtschaftlich genutzte Grundstück von Dold betrifft.

Dold blickt zurück, wie alles begann. Bis 2007 hatte er auf seinem Grundstück eine geschlossene Grube, dann legte ihm das Landratsamt auf, eine Kleinkläranlage zu bauen. Da sei der Abwasserkanal noch nicht im Gespräch gewesen, so Dold. Er habe die Anlage gebaut, die 15 000 Euro kostete. Vom Land habe er einen Zuschuss erhalten mit der Auflage, die Anlage mindestens zwölf Jahre zu betreiben. 2015 wurden im Groppertal die Verbindungsstraßen gebaut und Überlegungen kamen auf, die Häuser an einen Kanal anzuschließen, berichtet er weiter.

In Unterkirnach und im Gasthaus „Forelle“ habe es Informationsveranstaltungen gegeben mit der Aussage, wer nicht an den Kanal anschließen wolle, müsse eine Klärgrube bauen, so Dold.

Die Firma Mall in Pfohren baue Kleinkläranlagen. Von der habe sie sich ein Angebot eingeholt, erklärt Inge Burkhardt, die ihr Anwesen unterhalb von Dold hat. „Ich habe ein Treffen der Firma Mall mit den Landwirten organisiert. Das Treffen war auf 19 Uhr anberaumt, um 17 Uhr ruft mich Bürgermeister Braun an und erklärt, wir sollen keine Verträge unterschreiben, denn der Kanal komme“, so Dold. In der „Forelle“ habe die Firma Mall ihre Kläranlage vorgestellt. Kurz darauf sei die Grabgemeinschaft mit dem Vorstand Wilhelm Aberle, Bernhard Günter und Meinrad Dold gegründet worden. Er und Inge Burkhard seien nicht beigetreten.

„Ich habe einen Fachingenieur für Abwasser kennengelernt, der mir erklärte, es könne nicht sein, dass Privatleute graben und die Ersparnis der Gemeinde sozusagen geschenkt würde“, erklärt Dold und betont, er habe sich die Abwasserkonzeption geben lassen und gleichzeitig gefragt, ob die Gemeinde abwasserbeseitigungspflichtig sei, habe aber keine Auskunft erhalten. Jetzt muss Inge Burkhardt schmunzeln und erklärt, sie habe die gleiche Frage schriftlich an Ralf Scherer vom Rathaus Unterkirnach gestellt. Dann habe sie eine Mail erhalten, die Scherer an Braun geschrieben habe, die aber bei ihr gelandet sei mit dem Hinweis an Braun, dass die Gemeinde nicht von der Abwasserbeseitigung befreit sei.

Er habe sich dann einen Anwalt genommen und gleichzeitig vom Landratsamt ein Schreiben erhalten mit der Drohung, sollten sie nicht der Grabgemeinschaft beitreten, würden sie eine geschlossene Grube erhalten, die nächsten zehn Jahre für seine Kleinkläranlage würden auch nicht genehmigt, so Dold. „Das war für mich Erpressung.“ Er lehnte den Beitritt ab, und das Landratsamt habe das Regierungspräsidium in Freiburg angeschrieben, das die Verlängerung auf zehn Jahre ablehnte, ebenso wie eine neue Grube bei Inge Burkhardt. Das war am 13. Juni 2017.

Gleichzeitig sei mit dem Graben begonnen worden und Braun habe ihm geschrieben, wenn er der Grabgemeinschaft beitrete, erhalte er die Kosten in Höhe von 14 500 Euro auf zehn Jahre gestundet und die Kläranlagen-Genehmigung werde auf weitere zehn Jahre verlängert, „Wieder eine Nötigung“, meint Dold.

„Es wurde gegraben und gegraben und ich sagte zu Aberle, dass ich, wenn ich die zehn Jahre Verlängerung erhalte, die Grabarbeiten auf meinem Grundstück genehmige.“ Schließlich habe er eine funktionstüchtige Kläranlage.

Statt der Verlängerung beantragte die Gemeinde am 30. Oktober 2018 das Duldungsverfahren mit sofortigem Vollzug, der Anwalt von Dold beantragte beim Verwaltungsgericht in Freiburg Rechtsschutz und das Verwaltungsgericht Freiburg entschied gegen den sofortigen Vollzug. Der Anwalt der Gemeinde reichte Beschwerde ein, das Verfahren landete in Mannheim, wo der sofortige Vollzug abgelehnt wurde.

Die Gemeinde habe den Fall nun an das Landratsamt zur Entscheidung gegeben, die unendliche Geschichte gehe eventuell weiter, erklärt Dold.