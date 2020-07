Streit um den Wächter des Allgäus: Geplante „Bergwelt“ am Grünten polarisiert weiter

Ein dubioser Investor, ein insolventer Betreiber und eine lokale Unternehmerfamilie, die mit viel Geld in die Bresche springt: Die jüngere Geschichte der Lifte am Grünten im Allgäu bot viel Dramatik, aber auch die Möglichkeit eines glücklichen Endes - zumindest aus wirtschaftlicher Sicht.

Doch seit einem Jahr tobt ein Streit um die Pläne für die neue „Bergwelt“ am „Wächter des Allgäus“, wie der 1738 Meter hohe Gipfel wegen seiner exponierten Lage genannt wird. Es geht um die Frage, wie der Tourismus am Berg künftig aussehen soll.

Erstes Projekt entpuppt sich als „Luftnummer“

Schon 2012 stellte sich diese Frage: Damals präsentierte ein Schweizer Investor Pläne für ein Hotel, ein Panorama-Drehrestaurant und eine Sommerrodelbahn. Die entpuppten sich letztlich aber als „Luftnummer“, wie ein Mitglied der Alpgenossenschaft Grünten sagt. „Die haben uns Honig ums Maul geschmiert.“ Nicht einmal die Lifte habe der Investor betankt. 2017 meldeten die Betreiber der Grüntenlifte stattdessen Insolvenz an.

Ein neuer Interessent meldete sich: die Allgäuer Unternehmerfamilie Hagenauer, Betreiberin der „Alpsee-Bergwelt“ knapp 20 Kilometer vom Grünten entfernt. Im Sommer 2019 stellte sie ihr Konzept für eine zweite „Bergwelt“ vor. Dazu gehörten neue Beschneiungsanlagen für den Winterbetrieb, eine neue Hütte, eine Zehner-Gondelbahn und eine Walderlebnisbahn als sogenannter Rollglider.

Widerstand bildet sich

Obwohl diese Pläne weniger protzig als die des vermeintlichen Schweizer Investors erschienen, regte sich Widerstand. Gegner des Projekts befürchteten einen „Rummelplatz“ auf dem Berg und gründeten im Juli 2019 die Bürgerinitiative „Rettet den Grünten“. Es folgten Debatten und Proteste, im Oktober bildeten Demonstranten eine „rote Linie“ gegen ein Zuviel an Tourismus.

Im Allgäu wird darüber nicht erst seit der Corona-Krise diskutiert. Bei einer Befragung der Bevölkerung zum Thema durch die Hochschule Kempten stimmten 2019 knapp 50 Prozent der Aussage zu: „Es ist gut so, wie es ist — wir brauchen nicht mehr und nicht weniger Tourismus“. Weitere knapp 22 Prozent der Befragten stimmten der Aussage zu, dass künftig weniger Tourismus im Allgäu nötig sei.

Söder kassierte Projekt im Wahlkampf ein

Die geplante „Bergwelt“ am Grünten werde sicherlich zu einem Anstieg der Tagestouristen führen, sagt Tourismus-Professor Alfred Bauer. „Da wird die Frage diskutiert: Muss es immer höher, schneller, weiter sein?“

An einem anderen Allgäuer Berg, dem Riedberger Horn, hatten Proteste 2019 den Bau eines Lifts verhindert, der zwei Skigebiete miteinander verbinden sollte. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kassierte das Projekt im Landtagswahlkampf ein und verkündete mit den Kommunen den Verzicht.

Bisher hat sich am Grünten kaum etwas verändert - der Protest geht weiter

Am Grünten hat sich ein Jahr nach der Gründung der Bürgerinitiative wenig verändert. Der Rollglider ist nach Angaben der Investoren „derzeit“ nicht mehr Teil des Konzepts, schriftlich auf Dauer abgesichert ist das aber nicht. Mit einem „roten Fragezeichen“ wollen die Gegner am Wochenende darauf aufmerksam machen, dass aus ihrer Sicht ein fixes Gesamtkonzept für die „Bergwelt“ fehlt. Der Rollglider könne sonst einfach später gebaut werden, fürchten sie.

Der Bürgermeister der Gemeinde Rettenberg, Nikolaus Weißinger (CSU), steht trotzdem hinter der „Bergwelt“ am Grünten. Er erhoffe sich „wichtige Impulse für unsere schöne Gemeinde“, teilt er schriftlich mit. Die Planungen würden derzeit konkretisiert, für sachliche Gespräche mit den Projektgegnern sei er offen.

Dimension der Pläne in der Kritik

Aber die Kritik der Bürgerinitiative richtet sich auch gegen die Dimension der Pläne. „Man kann Tourismus auch mal anders denken“, sagt Sprecher Max Stark. Der Winterbetrieb sei mit Blick auf den Klimawandel nicht nachhaltig und nicht wirtschaftlich.

Diese Skigebiete sind vom Klimawandel bedroht

Das habe auch die jüngste Skisaison mit Hilfe der alten Beschneiungsanlagen am Grünten gezeigt. „Viele Betreiber setzen jetzt im Sommer auf Abenteuerspielplätze, damit die roten Zahlen nicht so hoch sind“, sagt Stark. „Wie soll sich das Projekt am Grünten rechnen?“

Entscheidung über Projekt ist noch unklar

Die Familie Hagenauer äußert sich dazu nicht mehr öffentlich gegenüber Pressevertretern. Das erste Bauprojekt am Grünten, der Neubau der in die Jahre gekommenen Hütte, wurde im Rettenberger Gemeinderat einstimmig befürwortet.

Als nächstes entscheidet der Oberallgäuer Kreistag, ob er im Landschaftsschutzgebiet die rechtlichen Voraussetzungen dafür schafft. Wann das Gremium sich damit befasst, ist nach Angaben des Kreises aber unklar.

Zuvor hatte auch die Alpgenossenschaft Grünten, der die Hütte gehört, über die Voraussetzungen für den Neubau diskutiert. Grund war eine 1904 erlassene Satzung, laut der ein Beschluss darüber einstimmig erfolgen musste. Doch das Oberlandesgericht München empfahl letztlich deren Aufhebung, das Grundbuchamt kam dem nach.

Alpgenossen sehen auch Vorteile

Damit musste der Neubau der Hütte nur noch mehrheitlich bewilligt werden. „Bei uns wird das aber immer noch heiß diskutiert“, sagt einer der Alpgenossen. „Der Grünten ist einfach im Fokus.“

Die Pläne der Familie Hagenauer böten der Alpgenossenschaft mehrere Vorteile: Durch die Sanierung der Wanderwege würden Besucherströme besser gelenkt, ein Gesamtkonzept mache die Dimensionierung der neuen Hütte leichter. Die Bürgerinitiative sieht genau da aber Nachholbedarf: „Fix ist da noch gar nichts“, sagt Sprecher Max Stark. „Da müssen wir weiter ein Auge drauf haben.“