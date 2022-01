Streit um Corona-Schutzmaske eskaliert

Markdorf (sz) - Nach einem handfesten Streit in einem Lebensmitteldiscounter in der Rudolf-Diesel-Straße ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung gegen einen bislang unbekannten Mann. Dieser war von einem Markt-Kunden auf die nicht korrekte Trageweise seiner Corona-Schutzmaske angesprochen worden, woraufhin sich das Streitgespräch entwickelte. Auf die zunächst verbale Auseinandersetzung folgte ein Gerangel das laut Polizeibericht am Boden endete. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte, der als etwa 50 Jahre alt, 1,85 Meter groß und kräftig beschrieben wird und durch eine Glatze sowie Tätowierungen im Nacken sowie im Gesicht auffiel, sein Gegenüber beleidigt und in den Arm gebissen haben. Nachdem beide getrennt wurden, verließ der Tatverdächtige unter der Äußerung von Drohungen den Markt. Die Polizei Überlingen nimmt Hinweise zu Tat und Täter unter Telefon 07551 / 80 40 entgegen.