Streit: Mann sticht anderem mit Skistock in den Rücken

Ein Schlag, ein Stich und angedrohte Faustschläge: Zwei Deutsche haben in Damüls die Alpinpolizei am Silvestermittag auf den Plan gerufen. Der Grund: Ein 46-jähriger Skifahrer aus Deutschland hatte in der Wartschlange der Hasenbühlbahn in Damüls gegenüber anderen Liftbenützern gesagt: „Die Deppen machen keinen Platz“.

Pöbelei, ein Stich, ein Schlag

Ein 22-jähriger Skifahrer, ebenfalls aus Deutschland, ließ sich die Beleidigung laut Polizei offensichtlich nicht gefallen und pöbelte zurück. Der 46-Jährige schlug daraufhin dem 22-Jährigen mit der Hand gegen den Hinterkopf und stach ihm den Skistock in den Rücken. Glücklicherweise trug das Opfer einen Rückenprotektor. Allerdings wurde die Skijacke beschädigt.

Bei der Bergstation verlangte der 22-Jährige vom Angreifer, den Schaden an der Jacke zu bezahlen. Nach einer verbalen Diskussion versuchte der 46-jährige Skifahrer laut der Vorarlberger Polizei, davonzufahren. Da er die Ski noch nicht angeschnallt hatte, nahm sie der 22-Jährige in die Hand und verständigte die Polizei.

Mann droht Frau, ihr den Arm zu brechen

Daraufhin griff der 46-jährige Mann die Freundin des Opfers an, drehte ihr den Arm auf den Rücken und drohte damit, ihr diesen zu brechen. Als die Frau zu schreien begann, drohte er ihr einen Faustschlag an. Der 22-jährige versuchte, seine Freundin loszureißen, und verletzte dabei seinen Gegner leicht am Mund.

Laut Polizei war ein Alpinpolizist in der Nähe, der die Kontrahenten beruhigen konnte. Alle Personen wurden leicht verletzt. Nach Abschluss der Erhebungen werden die Beteiligten angezeigt werden.