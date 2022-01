Streit in Tankstelle endet mit Faustschlag

In einer Tankstelle in Lindau ist es am Silvesternachmittag zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Laut Polizeibericht entwickelte sich im Kassenbereich zunächst eine verbale Streitigkeit, in dessen Verlauf ein bislang Unbekannter einen 26-Jährigen von hinten an der Jacke zu Boden zog. Daraufhin schlug der Angegriffene seinen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Im Anschluss nahm der 26-jährige Mann eine Flasche aus dem Regal, um sich gegen den Anderen bei einem erneuten Angriff verteidigen zu können. Hierbei ging jedoch eine andere Flasche zu Bruch. Der bislang unbekannte Beteiligte entfernte sich dann von der Tankstelle und fuhr davon. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08382 / 91 00 entgegen.