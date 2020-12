Streit in Leutkirch: Mann wird leicht verletzt

Leutkirch (sz) - Leichte Verletzungen hat ein 19-Jähriger am Freitagabend gegen 18.30 Uhr am Bahnhof in Leutkirch zugezogen, nachdem er mit mehreren Personen in Streit geraten war. Im Zuge des Streits zog der junge Mann ein Messer, um sich gegen seine Kontrahenten zur Wehr setzen zu können, wie die Polizei mitteilt. Ein 24-Jähriger entriss ihm daraufhin das Messer und verletzte den 19-Jährigen durch einen Schnitt leicht an der Hand. Der tatverdächtige 24-Jährige stieß den 19-Jährigen daraufhin um, packte dessen Kopf und schlug diesen mehrmals gegen eine Glasscheibe. Der 24-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten. Da keiner der Beteiligten den erforderlichen Mund-Nasen-Schutz trug, werden sie zudem wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung angezeigt.