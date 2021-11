Streit in Kressbronn eskaliert völlig

Wegen gleich mehreren Körperverletzungsdelikten muss die Polizei am Dienstagabend in einer Wohnung in der Berger Straße in Kressbronn einschreiten.

Ein 24 Jahre alter Mann und eine 20 Jahre alte Frau waren nach Polizeiangaben in einer Wohnung derart aneinandergeraten, dass der 24-Jährige nach einem verbalen Streit die Frau geschlagen und gestoßen haben soll. Zwei 16 und 26 Jahre alte Brüder der Frau, die von dem Streit erfuhren, suchten den 24-Jährigen daraufhin auf und schlugen auf ihn ein, bevor sie selbst den Notruf wählten. Die 20-Jährige wurde wegen leichter Verletzungen vom Rettungsdienst untersucht. Sowohl die beiden Brüder als auch der 24-Jährige haben nun mit Strafanzeigen zu rechnen.