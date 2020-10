Streit an Meersburger Eisdiele eskaliert

Mit dem Verkäufer einer Eisdiele in der Unterstadt ist ein 36 Jahre alter Mann am Sonntagnachmittag aneinandergeraten. Die Kinder des Mannes konnten sich beim Kauf von Eis nicht entscheiden, was dem Verkäufer wohl zu lange ging. Als er seinen Unmut darüber äußerte, kam es laut Polizeibericht zum Streit zwischen dem Verkäufer und dem Kindsvater. Als der 36-Jährige anfing den Verkäufer zu filmen, schlug dieser ihm das Handy aus der Hand. Das Telefon wurde beim Sturz auf die Straße leicht beschädigt. Das Polizeirevier Überlingen hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.