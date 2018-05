Street Food lockt am Wochenende auf den Gigelberg

Der erste Biberacher Street Food Market bietet am Samstag und Sonntag jeweils ab 12 Uhr internationale Küche an 20 Essensständen auf dem Gigelberg. Die Foodtrucks kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und halten Speisen aus aller Welt bereit. „Ein Fest von Biberachern, für Biberacher“ plant Daniel Adler, wie er sagt, Er ist der Organisator des Markts.

Den Veranstaltern war es wichtig, dass jedes Gericht nur einmal angeboten wird. Bei über 20 Ausstellern bedeutet das eine riesige Vielfalt an Möglichkeiten. So international das Angebot auch ist, es wird auch Wert auf die Regionalität gelegt. So komme das Rindfleisch aus Attenweiler und auch das alkoholfreie Getränk Blapf aus Ummendorf werde es geben.

Aber nicht nur für das leibliche Wohl ist gesorgt. In einem Schiffscontainer ist eine Bar aufgebaut. DJs legen in zwei Arealen unterschiedliche Musik auf. Es gibt ein Kinderkino, in dem das Popcorn gegen eine Spende zu haben ist. „Wir wollen nicht den großen Reibach machen“, versichert Adler. „Es geht uns darum, Biberach etwas zu bieten.“ Eine Besonderheit soll das Gemeinschaftsgraffiti werden, das auf Leinwänden und sogar einem Auto entstehen soll. „Jeder Besucher, vor allem aber die Kinder, bekommen eine Spraydose und können sich damit verwirklichen.“ Auch einen Feuerspucker wird es geben, der eine Show mit Feuer und LED-Technik zeigen wird. Wer es etwas ruhiger mag: In einem abgetrennten Bereich kann man den ganzen Tag Darts spielen.