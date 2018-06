Die Ausstellung „Sinnbild – Bildsinn. Strawaldes geheimnisvolle Bilderwelten“ öffnet am Sonntag, 1. Juli, um 11 Uhr und läuft bis 14. Oktober – samt Begleitprogramm. Zur Eröffnung wird der Künstler anwesend sein. Der Kunsthistoriker Matthias Flügge aus Berlin führt in sein Werk ein. Musikalisch gestaltet die Vernissage Michael Huber an der Posaune. Das Begleitprogramm startet am 19. Juli, alle Führungen übernimmt Kuratorin Elisabeth Olberz. Öffnungszeiten der Städtischen Galerie im Schloss: Mittwoch bis Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage, 11 bis 18 Uhr. Eintritt (auch gültig für die Kunsthalle im Schloss): fünf Euro, ermäßigt 3,50 Euro, Familienkarte 12,50 Euro, Gruppenpreise ab zehn Personen nach Rücksprache.

