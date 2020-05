Strasser neuer religionspolitischer Sprecher der FDP

Der FDP-Abgeordnete für den Wahlkreis Ravensburg, Benjamin Strasser, ist neuer Sprecher für Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und Antisemitismusbeauftragter seiner Fraktion im Bundestag. Er wurde bei einer digitalen Fraktionssitzung am Dienstag in das Amt gewählt, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Als gläubiger Katholik freue ich mich über diese wichtige Aufgabe“, so Strasser. Kirchen und Religionsgemeinschaften leisteten einen hohen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Gleichzeitig müsse das Verhältnis von Staat und Religion immer wieder neu definiert und diskutiert werden, so Strasser.

Besonders am Herzen liege Strasser auch der Einsatz gegen antisemitische Hetze und Straftaten: „Viele antisemitische Vorfälle werden von den Betroffenen noch immer nicht gemeldet oder zur Anzeige gebracht. Wir müssen leider von einem großen Dunkelfeld ausgehen, in dem sich Antisemitismus weiter verbreitet“, erläutert Strasser. Neben konsequenter Strafverfolgung fordert er deshalb ein bundesweit agierendes Melde- und Unterstützungsnetzwerk, an das sich jüdische Bürger vertraulich wenden können.