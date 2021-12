Straßenmeistereien sind auf den Winter vorbereitet

Die Landkreisverwaltung im Ostalbkreis hat für diesen Winter vorgesorgt und die Streustofflager wieder prall gefüllt. Die vier Straßenmeistereien in Aalen, Bopfingen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd verfügen über insgesamt zwölf Streustofflager mit rund 9000 Tonnen Streusalz.

18 eigene Winterdienstfahrzeuge und 22 Fremdfahrzeuge, die aktiviert werden können, stehen für den Einsatz zur Verfügung und sind seit 24. November täglich bei Bedarf unterwegs. Ein auf die verkehrlichen und topografischen Notwendigkeiten abgestimmter Räum- und Streuplan legt ihre Fahrstrecken und deren Reihenfolge fest.

Mittlerweile steht ein flächendeckendes Netz von Glättemeldeanlagen zur Unterstützung der Straßenmeistereien zur Verfügung. An elf Standorten werden über Sensoren in der Fahrbahn und eine Kamera die maßgeblichen Daten, von der Luftfeuchte bis zur Temperatur im Straßenkörper und auf der Fahrbahn, für die Beurteilung des Straßenzustandes an die jeweils zuständige Straßenmeisterei gemeldet. Die Kamera übermittelt einen visuellen Eindruck über die Straßen- und Wetterverhältnisse an der Messstelle. Die Daten und das Bild erlauben den Winterdiensteinsatzleitern Rückschlüsse auf die Glatteisgefahr an den neuralgischen Punkten und die absehbaren Verhältnisse des Straßenzustandes. Eine weitere Anlage wird in Kürze in Betrieb genommen. Die über diese Glättemeldeanlagen gesammelten Wetterdaten werden parallel zum Deutschen Wetterdienst übermittelt, der diese dann in die detaillierten Straßenwetterprognosen einfließen lässt. Trotz dieser verbesserten technischen Ausstattung wird es nicht immer gelingen, die Straßen vollkommen schnee- und eisfrei zu halten. Dies gilt vor allem an neuralgischen Punkten wie die Albauf- und -abstiege sowie größeren Brückenbauwerken. Auch bei größter Professionalität der Einsatzkräfte gibt es Wettersituationen, die nur schwer beherrschbar sind. Die Verkehrsteilnehmer werden daher gebeten, ihre Fahrzeuge winterfest zu machen und vor allem Winterreifen aufzuziehen.