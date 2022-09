Straßen sind für den Kilbemarkt gesperrt

Trossingen (sz) - Für den Kilbemarkt sind ab Freitag, 23. September, einige Straßen gesperrt. Die Stadt informiert darüber.

Ab Freitag wird der Rudolf-Maschke-Platz ab 18 Uhr gesperrt, damit die Vereine aufbauen können. Die Sperrung bleibt bis einschließlich Sonntag, 25. September.

Am Sonntag, 25. September, findet der traditionelle Kilbemarkt in der Hauptstraße und dem Marktplatz statt, die hierfür ebenfalls voll gesperrt werden. Die beiden Kreisverkehre Bahnhofstraße/Hauptstraße und Marktplatz/Im Tal bleiben offen. Umleitungen sind ausgeschildert und erfolgen über die Achauer Straße und Löhrstraße sowie über die Bahnhofstraße und Litschlesstraße.

Wegen der Sperrungen ändern sich auch die Linienführung für die Busse: Die Haltestelle „Hangenstraße“ kann von Freitag, 18 Uhr, bis einschließlich Samstag, 24. September, nicht angefahren werden. Es wird eine Ersatzhaltestelle in der Litschlesstraße beim Diakoniewerk Bethel eingerichtet. Die Linienführung erfolgt vom Stadtbahnhof über die Hauptstraße (Haltestelle „Hauptstraße“) weiter Butschstraße – Bismarckstraße – Litschlesstraße zur Ersatzhaltestelle und weiter zum Schulzentrum.

Am Sonntag, 25. September, können auch die Haltestellen „Hangenstraße“ und „Hauptstraße“ nicht angefahren werden. Die betroffenen Busse fahren vom Stadtbahnhof über die Bahnhofstraße direkt zum Schulzentrum.

Anlässlich des Kilbemarkts am Sonntag bittet die Stadt Anwohner und Besucher der Hauptstraße, der Hans-Lenz-Straße und des Marktplatzes dringend, ihre Fahrzeuge rechtzeitig zu entfernen. Da die Händler am Sonntag bereits sehr früh anreisen, sollten die Fahrzeuge bereits am Samstagabend weggestellt werden. Fahrzeuge, die am Sonntagmorgen um 4.30 Uhr noch im Marktbereich stehen, werden abgeschleppt.