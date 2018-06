Strampelanzüge für Erwachsene werden ausgehfähig

London (dpa) - Robbie Williams, Rihanna und Brad Pitt wurden schon in ihnen gesichtet, jetzt kann sich so langsam jeder auch außerhalb der eigenen vier Wände in Ganzkörper-Anzügen für Erwachsene sehen lassen.

Die sogenannten „Onesies“ sehen aus wie überdimensionale Strampelanzüge und sind meistens aus Kuschelmaterialien wie Fleece, haben eine Kapuze und vorne einen Reißverschluss. Oft gibt es sie in Norweger-Mustern oder als Tierkostüm, zum Beispiel Tiger oder Bär. In London hängen sie bereits bei vielen großen Modeketten an der Stange, der Kaufhauskette Debenhams verhalfen sie sogar zu einem Verkaufsrekord im Weihnachtsgeschäft. „Sie waren sehr früh ausverkauft, und wir hätten noch viele mehr gebrauchen können“, sagte Debenhams-Chef Michael Sharp der Zeitung „Evening Standard“.