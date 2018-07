Strahlen fürs Foto - Maradona im feinen Zwirn

Buenos Aires (dpa) - Strahlen fürs offizielle Mannschaftsfoto: Diego Maradona und seine argentinische Fußball-Nationalmannschaft haben sich zwei Tage vor dem Abflug nach Südafrika in Schale geschmissen.

Im Dress der „Albiceleste“ und im feinen silber-grauen Anzug mit passender Krawatte und weißem Hemd ließen sich Mannschaft und Betreuer am Verbandssitz bei Buenos Aires ablichten. Maradona, der in einem Radio-Interview jüngst angekündigt hatte, bei einem WM-Triumph nackt um den Obelisken in der argentinischen Hauptstadt zu laufen, trug dabei wie fast immer an beiden Handgelenken eine Uhr. Bei beiden Fotos - im Trikot, bzw. Trainingsanzug und im feinen Zwirn, wurde der mittlerweile graubärtige Maradona von Weltfußballer Lionel Messi vom FC Barcelona und Carlos Tevez von Manchester City eingerahmt.

Am 28. Mai wird die Auswahl Argentiniens nach Südafrika fliegen. Dort will Maradona nach 1986 als Spieler auch als Trainer den Titel holen. Es wäre insgesamt der dritte für die Südamerikaner (1978 im eigenen Land), die sich nur mit Ach und Krach für die Endrunde qualifiziert hatten. Der prestigeträchtige 1:0-Sieg gegen Deutschland im März und zuletzt der 5:0-Kantersieg gegen Kanada ließen die Maradona-Kritiker aber ein wenig verstummen. In Südafrika müssen sich Messi & Co mit Nigeria, Südkorea und Ex-Europameister Griechenland auseinandersetzen.