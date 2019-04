Stellen Sie sich vor, der VfB Stuttgart kämpft am 23. und 27. Mai in der Relegation um den Verbleib in der Bundesliga gegen Union Berlin. Die Württemberger verlieren und müssen in die Zweitklassigkeit. Auf dem Rasen kämpfen die zusammengesunkenen Spieler mit den Tränen; die Fans auf den Rängen ebenfalls, auch VfB-Präsident Wolfgang Dietrich kann es nicht fassen und leidet.

Dennoch profitiert er finanziell vom Aufstieg der Berliner, da er an einem Investmentfonds beteiligt ist, der am Erfolg der Köpenicker partizipiert.