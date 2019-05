Strache vor dem Aus - Kanzler schließt weitere Zusammenarbeit aus

Von Schwäbische Zeitung

Das Kranunternehmen Eurogruas 2000 hat auf der Bauma den ersten neuen Liebherr-Raupenkranes LR 1800-1.0 übernommen. Der 800-Tonnen-Raupenkran, der das größte Exponat auf der gesamten Messe war, wurde direkt nach der Bauma an das spanische Kranunternehmen ausgeliefert. Eurogruas 2000 hat den neuen Kran vor allem für Schwerlasthübe gekauft. Der Ersteinsatz ist in einer Raffinerie in Portugal geplant.

