Storchenexpertin Ute Reinhard über Liebe, Leid und Leben der Störche

Von Schwäbische Zeitung

Das Orkantief Sabine hat den Kommunal- und Privatwäldern des Landkreises Biberach eine Schadensmenge von schätzungsweise rund 30 000 Festmeter Holz beschert. Damit hat der Sturm hier in etwa so viel Schaden angerichtet wie in den angrenzenden Landkreisen, so lautet die erste Einschätzung der Forstleute des Kreis-forstamts in Biberach.

Der angefallene Schaden ist damit deutlich geringer als bei Wiebke 1990 und Lothar 1999.

Bei Orkan Wiebke fielen im Februar 1990 im Landkreis etwa 400 000 Festmeter an und bei Sturm Lothar ...