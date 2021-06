Stipendiatin berichtet aus ihrem Heimatland Georgien

Biberach (sz) - Der CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Rief und Stipendiatin Tamari Tchakvadze waren zu Gast beim Telawi-Ausschuss im Städte Partner Biberach.

Der Garten von Rainer Etzinger bot den Rahmen für ein persönliches Zusammentreffen von Georgien-Interessierten an der frischen Luft. Etzinger, Träger des Bundesverdienstkreuzes für seine jahrzehntelange Arbeit zur Stärkung der deutsch-georgischen Freundschaft, konnte zusammen mit Sabine Engelhardt vom Biberacher Kulturamt die georgische Stipendiatin Tamari Tchakvadze begrüßen, die nach einem Studium in Hamburg zurzeit als Teilnehmerin des Internationalen Parlamentsstipendiums (IPS) des Deutschen Bundestages in Berlin einige Monate im Büro von Josef Rief absolviert, der gleichzeitig ein Mitbegründer des deutsch-georgischen Forums ist und dessen Tätigkeiten als Abgeordneter unterstützt.

„Für ein kleines Land wie unseres ist es nicht leicht, seinen Platz auf der politischen Weltkarte zu finden und diesen auch zu positionieren“, sagte Tchakvadze über ihr Heimatland Georgien, das mittelfristig einen Beitritt sowohl zur Europäischen Union als auch zur Nato anstrebt. Die Annäherung an den Westen kann nur „mit starken Partnern wie Deutschland gelingen“. Dem pflichtet Josef Rief, CDU, bei: „Wir müssen alles dafür tun, dass Staaten wie Georgien, die nach demokratischen Werten streben, weiterhin selbstbestimmt bleiben. Deutschland wird Georgien weiterhin freundschaftlich und unterstützend zur Seite stehen, damit das Land in absehbarer Zukunft ein Teil der großen, europäischen Familie werden kann. Auch hierzu leistet die inzwischen über Jahrzehnte gewachsene und gefestigte Städtepartnerschaft zwischen Biberach und Telawi einen großen, außenpolitischen Beitrag!“

Tchakvadze war beeindruckt vom großen Engagement der Biberacherinnen und Biberacher und den vielen Projekten, die in Georgien angestoßen und realisiert werden konnten. Insbesondere freut sie sich über den Austausch mit Schülerinnen und Schülern, die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr in Telawi und natürlich die mehrtägigen Kulturreisen, denn „es sind die persönlichen Begegnungen, die das Verständnis für das jeweils andere Land fördern“.