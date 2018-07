Stimmen für stärkere Rolle Tillichs in CDU

Berlin (dpa) - Hessens Ministerpräsident Roland Koch hat seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Nun gibt es immer mehr Stimmen in der CDU, die eine stärkere Rolle des sächsischen Regierungschefs Stanislaw Tillich befürworten. Entsprechend äußerten sich mehrere ostdeutsche CDU-Politiker. Aber auch Unionsfraktionsvize Michael Fuchs nannte in der ARD auf die Frage nach der künftigen konservativen Gallionsfigur der Partei als einzigen Namen Tillich. Tillich habe „sehr klare wirtschaftspolitische Vorstellungen geäußert und macht in Sachsen eine tolle Politik“, so Fuchs.