Freiburg (dpa) - Es ist die Geschichte einer verbotenen und verwirrenden Liebe: Einer verheirateten Lehrerin wird ein 30 Jahre jüngerer Mann zum Verhängnis. Er ist einer ihrer Schüler.

Ein Tabuthema, an dem das ARD-Drama „Stille Post“ mit Ursula Karven und Axel Milberg rüttelt. Doch der 90-Minuten-Film, der diesen Mittwoch um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird, will mehr erzählen. Er geht über Themen wie Sex und Skandal hinaus.

„Die Rolle ist ein Traum“, sagt Ursula Karven, die die Idee zu dem Film hatte. Die 45-Jährige hat sich vom Fall der US-Lehrerin Mary Kay Letourneau leiten lassen, die im Alter von 34 Jahren eine Affäre mit einem zwölfjährigen Schüler einging und dafür jahrelang ins Gefängnis musste. Ähnliche Fälle, wenn auch nicht ganz so spektakulär, gehen immer wieder durch die Medien.

Für die Hauptrolle in „Stille Post“ war Karven von Beginn an gesetzt. „Dass Ursula Karven in dem Liebesdrama die Lehrerin spielen wird, stand schon fest, als ich für das Projekt angesprochen wurde“, sagt der in Hamburg lebende Drehbuchautor Thomas Oliver Walendy. Er hat aus der Idee eine ansprechende Geschichte gemacht. Für den Film, sagt Walendy, sei Karven ein Glücksfall.

Die in Ulm geborene Karven, die in der ARD-Krimireihe „Tatort“ von 2005 bis 2008 an der Seite von Robert Atzorn die Staatsanwältin Wanda Wilhelmi verkörperte und zuletzt mit ihrem privaten Beziehungsende Schlagzeilen machte, spielt die Lehrerin Andrea Jahn. Sie zeigt die Zerrissenheit einer in die Jahre gekommenen Frau, deren Ehe am Abgrund steht und der ein deutlich jüngerer Mann Avancen macht, ihre Sehnsüchte weckt - eine Liebelei mit weitreichenden Folgen.

„Es ist ein sehr zarter, stiller Film“, sagt Karven. „Und es war für mich unglaublich spannend, eine Frau darzustellen, die mit dem Feuer spielt.“ Die Lehrerin steht zwischen Verantwortung und Begierde, zwischen den Ansprüchen einer reifen Frau und den Abenteuern einer Teenagerliebe.

Die Geschichte sei nah am Leben, sagt Karven. „Wie oft haben wir schon von älteren Frauen gehört, die den Reizen der Jugend erliegen. Ich habe in meinem Umfeld so etwas Ähnliches erlebt, und natürlich haben wir alle darüber schon zigmal gelesen.“

Einen breiten Raum in dem Film nehmen die Reaktionen ein. Es wird geschildert, wie Schüler und Lehrer auf die ungewöhnliche Liebe reagieren, wie sich Freunde, Kollegen und Vorgesetzte abwenden und schließlich auch der Ehemann.

An Karvens Seite spielen neben Axel Milberg unter anderem Katrin Sass, Johanna Gastdorf, Oliver Breite und Michael Hanemann. Karvens Liebhaber wird von Grimme-Preisträger Sergej Moya (21) dargestellt. Regie führte Matthias Tiefenbacher, Kameramann war Holly Fink („Mogadischu“). Gedreht wurde am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Hamburg.

Als Lehrerin, sagt Karven, könnte sie nicht arbeiten. „Mir würde die Geduld fehlen“, sagt sie. „Sich täglich vor Teenager zu stellen, die alles andere im Kopf haben, nur nicht den Lernstoff, das ist eine ehrenvolle und bewundernswerte Aufgabe, die reichlich Geduld und auch eine große Opferbereitschaft verlangt.“