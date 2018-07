Stille: Nach dem Terror schweigt auch Las Vegas

Eine ungewöhnliche Stille hat Bernd und Michaela Strobel am 11. September 2001 spüren lassen, dass etwas nicht stimmt. Als die Hochzeitsreisenden in ihrem Zimmer im Hotel Excalibur an dem Morgen in Las Vegas erwachten, hörten sie nicht wie an den anderen Tagen den Lärm des sehr nahe gelegenen Flughafens. Denn als die Einharter erwachten, war längst der gesamte Flugverkehr stillgelegt worden, weil drei Zeitzonen voraus in New York zwei Passagiermaschinen in das World Trade Center gekracht waren und die einstürzenden Türme Manhattan in eine Staubwolke gehüllt haben.

„Die Stille war richtig unheimlich“, erinnert sich Bernd Strobel, „denn wir waren schließlich in Las Vegas.“ Als das Paar schließlich aus dem Hotel ging, machte ein weiteres für die Hauptstadt der Unterhaltung ungewöhnliches Bild sie stutzig. Am Nachbarhotel New York lagen Blume und Kränze, weinende Menschen lagen sich in den Armen. In einer Hotel-Lobby konnten Strobels sich schließlich durch eine Menschentraube drängeln und einen Blick auf Fernsehbildschirme erhaschen. „Aber die Bilder, die wir sahen, hielten wir trotzdem für einen Hollywood-Film. Das war einfach zu unrealistisch“, räumt Michaela Strobel ein. Doch die schockierten Menschen und einige Nachfragen zeigte ihnen schließlich: Was auf den Bilder zu sehen ist, ist an diesem Tag wirklich geschehen. Erst dann wurde ihnen das Ausmaß bewusst. „Und wir waren einfach sprachlos“, erinnern sich beide.

Auch in Las Vegas blieb an jenem Dienstag vieles still. Shows fielen aus, aus dem berühmten Brunnen vor dem Bellagio schossen keine Wasserfontänen. „Aber trotz, dass die Menschen mehr auf die Fernsehbildschirme als die Automaten schauten, ging der Spielbetrieb in den Casinos weiter“, sagt Michaela Strobel.

Die Mühen, die Familien in Deutschland zu erreichen, blieben erfolglos. „Das Netz war lahmgelegt, erst zwei Tage später haben wir mitteilen können, dass alles in Ordnung ist. Denn eigentlich hatten wir während unserer fünfwöchigen Reise auch einen Kurztrip nach New York geplant“, berichte der 39-Jährige. Diesen hatten sie zur Erleichterung der Daheimgebliebenen aber noch nicht angetreten.

Nach dem Schock ging eine Welle des Patriotismus durch die USA und das Land wurde zu einem Fahnenmeer. Die Menschen mieden Orte, die sonst Massen anziehen. „Das wiederum war für uns von Vorteil. Denn in den Universal Studios in Los Angeles mussten wir bei keiner Attraktion anstehen“, erinnert sich die 34-Jährige mit einem Schmunzeln.

„Auch wenn wir damals in den USA waren, konnten wir die Anschläge allein schon aus der großen Entfernung nach New York mit Distanz wahrnehmen. In Deutschland wären wir durch den Medienhype bestimmt gar nicht mehr vom Fernseher weggekommen. In den USA haben wir die Nachrichtensprecher ohnehin kaum verstanden und daher weniger mitbekommen“, sagt Bernd Strobel. Seit den Anschlägen in New York nimmt das Paar Nachrichten über Terrorismus zwar aufmerksamer wahr. „Aber wir werfen das nicht mit dem Islam in einen Topf“, betonen beide.

Wie sehr Menschen durch die Anschläge stigmatisiert wurden, haben Strobels bereits auf dem Rückflug Ende September erlebt. Ein arabisch aussehender Mann mit dichtem Vollbart saß einige Reihen vor ihnen und wurde von den anderen Passagieren misstrauisch beäugt. „Das meinte bestimmt niemand böse, aber es ist schade, dass solche Vorurteile durch die Anschläge verstärkt wurden“, sagt Bernd Strobel.