Stiftung will Arbeits- und Gesundheitsschutz stärken

Die Stiftung Liebenau hat eine Kooperationsvereinbarung mit der Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) geschlossen. Zur Vereinbarung gehört einer Pressemitteilung zufolge das Instrument Managementbewertung Arbeitssicherheit, das größere Träger nutzen können, um einrichtungsübergreifend arbeits- und gesundheitsbezogene Verbesserungspotenziale zu identifizieren, Lösungen zu erarbeiten und Handlungsschwerpunkte für die Folgejahre zu setzen.

Die Zusammenarbeit mit der BGW soll den Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Stiftung Liebenau kontinuierlich optimieren. Mit der BGW als Aufsichtsorgan über den Arbeits- und Gesundheitsschutz ist die Stiftung Liebenau bereits seit Jahren im regelmäßigen Austausch. Auch bei den Heimkonferenzen der Landratsämter sitzt die BGW mit am Tisch. Zuletzt war die BGW am Pilotprojekt „Real Lab“ im Haus der Pflege in St. Konrad in Kressbronn beteiligt. Digitale Assistenzsysteme sollen hier, unter anderem Mitarbeitende, in der Pflege entlasten.

„Der Ausbruch der Pandemie hat unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor besondere Herausforderungen gestellt. Viele gehen noch immer an ihre Grenzen. Das hinterlässt Spuren. Deshalb ist der Arbeitsschutz wichtiger, denn je“, betonte Dr. Markus Nachbaur, Vorstand der Stiftung Liebenau, beim Treffen mit der BGW im Liebenauer Schloss.