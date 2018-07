Stiftung Liebenau will ihre Mitarbeiter fit halten

Für Mitarbeiter, die mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, bietet die Stiftung Liebenau an zwei Tagen im Mai einen besonderen Service: Ihre Räder werden gereinigt und überprüft. Und es gibt Infos über Pedelecs. Die Stiftung will auf diesem Weg Mitarbeiter motivieren, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren.

So wurde jüngst der Infostand in Liebenau schon frühmorgens angeradelt. „Im Vergleich zu 2010 ist die Nachfrage enorm: 40 Räder wurden gleich am ersten Tag zum Check abgegeben“, sagt Sibylle Zoll (Arbeitskreis „Betriebliches Gesundheitsmanagement“). Die Räder werden gewaschen, Bremsen und Schaltung eingestellt. „Wir wollen schließlich, dass die Radfahrer im Straßenverkehr auch sicher sind“, so Zoll. Die „Aktionstage Radeln“ finden in Kooperation mit der AOK, den „Fahrradprofis“ Ravensburg und Liebenaus Gebäude- und Anlagenservice GmbH (LiGAS) statt. Gemeinsam mit der AOK will die Stiftung ihren Mitarbeiter helfen, fit zu bleiben.

Der zweite „ Aktionstag Radeln “ findet am Donnerstag, 19. Mai, statt. (lio)