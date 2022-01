Stiftung Liebenau sucht helfende Hände im Schussental

Die rasante Entwicklung der Pandemie in den vergangenen Wochen hat mit vermehrten Ausfällen in einigen Einrichtungen der Stiftung Liebenau im Schussental Löcher in die Personaldecke gerissen, wie es in einer Pressemeldung heißt. In Ravensburg, Weingarten und Baienfurt sind die Pflegekräfte in den betroffenen Häusern der Pflege seit geraumer Zeit besonders gefordert. Daher sucht die Stiftung Liebenau nun Menschen, die dabei helfen können, die Hilfsangebote zu Beginn des neuen Jahres aufrechtzuerhalten. „Ich wünsche mir, dass durch die ´Helfenden Hände´ meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützt werden und unsere Bewohnerinnen und Bewohner wieder vermehrte alltägliche Kontakte erleben“, sagt Lena Hutzel, eine der Einrichtungsleitungen in der Stiftung Liebenau. Vor allem beim Dienst im Eingangsbereich und bei der Essensverteilung wird Unterstützung benötigt.

Wer sich vorstellen kann, bei einfachen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten mitzuhelfen, Essen anzureichen oder Gemeinschaftsräume sauber zu halten, kann sich auf der Webseite unter www.stiftung-liebenau.de/jetzt-helfen darüber informieren, wo dringend Unterstützung benötigt wird und sich dort bei den Einrichtungen direkt melden. Mithelfen kann, wer zweifach geimpft oder geboostert ist.