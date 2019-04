Stiftung Liebenau präsentiert sich Führungskräften

Zu einem Einführungstag haben sich 24 neue Führungskräfte der Stiftung Liebenau aus Deutschland und Österreich laut einer Pressemitteilung im Liebenauer Schloss getroffen. Prälat Michael Brock, Vorstand der Stiftung Liebenau, begrüßte die Mitarbeiter aus den Bereichen Teilhabe, Bildung, Pflege und Lebensräume sowie der Holding. Bei Führungen am Nachmittag im Holzhof, in der Wäscherei und in den Werkstätten der Liebenauer Arbeitswelten, erfuhren sie mehr über die Stiftung Liebenau mit ihren 30 Gesellschaften.

Prälat Brock betonte, wie wichtig die Grundhaltung der Stiftung Liebenau „ In unserer Mitte - Der Mensch“ für das Sozialunternehmen mit mehr als 7000 Mitarbeitern sei: „Ihre Arbeit ist nicht nur bestimmt von Fachlichkeit und Wirtschaftlichkeit, sondern vor allem von dieser Grundhaltung.“

Vanessa Mayer ist seit April Einrichtungsleiterin in Friedrichshafen und Oberteuringen. Vor fünf Jahren hat die 25-Jährige ihre Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation in der Stiftung Liebenau begonnen und sich über das Duale Studium BWL Gesundheitsmanagement für ihre jetzige Aufgabe weiter qualifiziert. „Der Gedanke, dass wir übergreifend kooperieren und uns mit allen anderen Gesellschaften unter einem Dach befinden, wurde mir an diesem Tag nochmals richtig bewusst“, berichtet Vanessa Mayer. Auch vom Austausch mit anderen Führungskräften profitiere sie.

Von den vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung in den Werkstätten zeigte sich Nicolas Berger beeindruckt. Seit Anfang 2014 ist der Sozialpädagoge in Ravensburg stellvertretender Leiter der Abteilung Bildungsbegleitung. Susanne Kick, stellvertretende Bereichsleiterin der überregionalen Standortentwicklung, schätzt an dem Tag laut Mitteilung den Blick auf die ursprünglichen Wurzeln der Stiftung Liebenau, die bis heute in die tägliche Arbeit hineinwirken.

Die 28-Jährige lernte ihren Arbeitgeber bereits vor acht Jahren während eines Praktikums in einer Wohngruppe kennen, absolvierte hier ihr Duales Studium Sozialmanagement und machte berufsbegleitend ihren Master für General Business Management. „Für meine tägliche Arbeit nehme ich mit, dass wir Aufgaben und Projekte über die verschiedenen Bereiche und Gesellschaften hinweg angehen“, so Kicks Fazit. „Uns alle verbindet, dass wir Leistungen für Menschen anbieten, die eine besondere Unterstützung benötigen.“