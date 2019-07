Stiftung Liebenau legt Jahresbericht vor

Digitalisierung, Diversität, Internationalisierung: Gesellschaftliche Trends prägen auch die Sozialwirtschaft. Die Stiftung Liebenau stellt in ihrem Jahresbericht für 2018 dar, wie das moderne Sozialunternehmen mit diesen Herausforderungen umgeht und gleichzeitig die nötige Flexibilität und Agilität entwickelt, um auf immer kürzere sozialpolitische Umbrüche angemessen zu reagieren. Über alle Aufgabenfelder hinweg sei bestimmendes Thema die Gewinnung und Bindung engagierter und kompententer Mitarbeiter, heißt es in einer Pressemitteilung.

7275 Menschen waren 2018 in den rund 40 Unternehmen im Stiftungsverbund beschäftigt, unterstützt von 2 697 freiwillig Engagierten (Zahlen bezogen auf Stiftung Liebenau und alle ihr zugeordneten Rechtsträger gemäß der jeweiligen Beteiligungsquote). In 104 Städten und Gemeinden in Deutschland, Österreich, Italien, Bulgarien, der Schweiz und der Slowakei fanden fast 30 000 Menschen Unterstützung von 345 sozialen Einrichtungen und Diensten. Dabei arbeitet die Stiftung Liebenau eng zusammen mit ihren Schwesterstiftungen, der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist (Kißlegg) mit 305 Mitarbeitenden und 61 freiwillig Engagierten und der Stiftung Helios Leben im Alter (Goldach, Schweiz) mit 183 Mitarbeitenden und 20 Ehrenamtlichen.

Im vergangenen Jahr konnte laut Pressemitteilung erstmals die hohe Nachfrage nach Pflegeleistungen mangels Personal nicht immer gedeckt werden. Die von der Politik angestoßene Ausbildungsoffensive könne nach Einschätzung der Stiftungsverantwortlichen zwar langfristig Veränderung bringen, werde jedoch allein nicht ausreichen. Neben einer Intensivierung eigener Maßnahmen zur Personalgewinnung und -entwicklung setze die Stiftung daher auch auf die Gewinnung von Fachkräften im Ausland. 2018 seien Projekte in Italien, Indien oder Vietnam entwickelt worden, jeweils in Kooperation mit Partnerorganisationen vor Ort.

Für Kontroversen sorgte im Herbst 2018 die Vergütung in drei Tochtergesellschaften der Stiftung, darunter die Liebenau Leben im Alter mit knapp 750 Mitarbeitern. Nach einer in Abstimmung mit der kirchlichen Aufsicht vorgenommenen Satzungsänderung wurde die Bindung an die kirchliche Grundordnung aus ihrer Satzung genommen. Sie war bereits zuvor befristet nicht zur Anwendung gekommen, vielmehr gelten seit 15 Jahren hauseigene Vergütungssysteme. Grund dafür sei vor allem die Notwendigkeit einer anderen Altersvorsorge, als sie das kirchliche Arbeitsrecht beinhalte. Nach der Satzungsänderung sei nun der Weg frei für die Vereinbarung tariflicher Rahmenbedingungen. Gespräche mit der Gewerkschaft ver.di werden für den Herbst erwartet.

Investitionen in Höhe von 64,2 Millionen Euro flossen 2018 in Bau und Sanierung von Pflege-, Wohn- und Werkstattplätzen sowie Verwaltungsgebäuden. Demgegenüber weist der Jahresbericht Fördermittel in Höhe von rund 6,2 Mio. Euro aus. Umso wichtiger sei den Stiftungsverantwortlichen eine konservative, risikobewusste und nachhaltige Anlagepolitik, zumal aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsniveaus mit Rückgängen im Finanzergebnis gerechnet werden müssse. Auch werbe die Stiftung weiterhin um Spenden für ihre sozialen Projekte.

Gestiegene Erlöse

Die Erlöse der Stiftung Liebenau lagen laut Mitteilung mit rund 363 Millionen Euro um rund fünf Prozent über denen des Vorjahres, vor allem dank guter Auslastung der stationären Einrichtungen und hoher Nachfrage nach ambulanten Leistungen in den Aufgabenfeldern Pflege und Lebensräume sowie Gesundheit. Nach langjährigen Verhandlungen erreichte die Stiftung 2018 eine auskömmliche Finanzierung der Sonderberufsschulen und damit des Berufsbildungswerks mit seinen vielfältigen pädagogischen Angeboten. Auf der Ausgabenseite seien - bedingt durch den allgemeinen Fachkräftemangel – die Ausgaben für die Mitarbeitergewinnung, insbesondere fürs Personalleasing, gestiegen. Erhöhte Kosten verursacht der Umwandlungsprozess im Aufgabenfeld Teilhabe, mit Vorlaufkosten für neue Standorte einerseits und Strukturkosten der Stammorte andererseits.