Stiftung Liebenau feiert ein Sommerfest für alle

Jedes Jahr zum Liebenauer Sommerfest wird das Liebenauer Fußballturnier ausgetragen. Zum ersten Mal spielten die acht Mannschaften heuer um den Klaus-Kinkel-Pokal. Der ehemalige Außenminister fühlte sich dem Inklusionsgedanken verpflichtet. Ihm zu Ehren übernahm Bundestagspräsident, Dr. Wolfgang Schäuble, die Schirmherrschaft für das Liebenauer Fußballturnier.

Die Stiftung Liebenau feierte ein Sommerfest für alle, mit Gartentrödelei im Liebenauer Landleben, mit Fußballturnier und Disco am Samstag, mit Festgottesdienst, Begegnungen, Spaß mit Freunden und musikalischen Gästen am Sonntag. Das Sommerfest war, wie die Stiftung schreibt, „gelebte Inklusion, ein gelungenes Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen“.

Das Liebenauer Landleben eröffnete das Sommerfest mit einer Gartentrödelei. Im Innenhof, entlang der Gewächshäuser reihte sich Stand an Stand. Die jungen Gaukler der Zirkusakademie heizten die Stimmung an. Die Melodien der Liebenauer Kapelle unterhielten die Besucher.

Helmut Roleder zu Gast

Fußball hat einen hohen Stellenwert in der Stiftung Liebenau. Auch in der Liebenau-Teilhabe in Tuttlingen im ambulant betreuten Wohnen gründeten sich „Die wilden Tuttlinger Donaukicker“. Das Team von Menschen mit und ohne Handicap ist dieses Jahr zum ersten Mal zum Liebenauer Fußballturnier angetreten. Ein besonderer Willkommensgruß galt Ursula Kinkel sowie der VfB-Torhüterlegende Helmut Roleder. Beide würdigten die enge Verbindung des verstorbenen Klaus Kinkel mit den Liebenauer Kickern, und sie blieben bis zur Siegerehrung, um den Gewinnern vom Berufsbildungswerk (BBW) den eigens dafür ausgelobten Klaus-Kinkel-Pokal zu überreichen.

Ein Muss am Liebenauer Sommerfest ist laut Stiftung der sonntägliche Festgottesdienst. Nicht, weil er sich der Tradition verpflichtet, sondern weil er Impulse setzt. In seiner Predigt erinnerte Prälat Michael H. F. Brock an die Lehre Jesu: „Hört endlich auf, in den Himmel zu starren, weil alles schon da ist, alles schon geschenkt wurde“, und er machte Mut, einander an die Hand zu nehmen, damit Ängste sich verlieren: „Heute muss sich das Schriftwort erfüllen. Es ist mehr als ein Buch. Es ist das, woran wir glauben.“

Im Festzelt schmeichelte sich die Stadtkapelle Tettnang in die Ohren der Besucher, die, getragen von den malerischen Klängen, über das Festgelände bummelten. Der Flohmarkt lockte. Nebenan verlosten die Liebenauer Gärtner ganze Wagenladungen an Sommerblumen. Jedes Los ein Treffer. Die Liebenauer Kindertagesstätte schminkte strahlende Kindergesichter. Und kleine Besucher, stürzten sich laut Pressemitteilung „mit Begeisterung in das Gefolge von Aktionskünstler Stefan Jocham“.

Auf dem Fußballplatz lockte ein Parcours. Die Mitglieder vom Quad ATV Club Schussental aus Kemmerlang luden zum Quadfahren ein. „Wir nehmen alle mit ins Boot“, sagte Vorstand Roger Schnell. Sicherheit war dabei oberste Priorität. Zehn Clubmitglieder überwachten und betreuten das Fahren.

Das Besondere am Sommerfest der Stiftung Liebenau sind die Begegnungen. Zum ersten Mal stellte sich der Angehörigenbeirat der Lukas-Kliniken vor. Der Berufsbildungsbereich (BBB) ermutigte, das gesellige Wikinger-Schach auszuprobieren und informierte aus den Standorten. Stefan Fricker, Bereichsleiter für Arbeit und Bildung, führte durch die Werkstatt und der Liebenauer Chor lud, unter der Leitung von Martin Dücker, zum „Sommersingen“ ein. Mit Käpt’n Blaubär, den Blue Notes der Musikschule Meckenbeuren und dem Fanfarenzug Rauenspurg fand das Fest einen würdigen Ausklang.