Stiftung Liebenau: 33 Geschichten dringend gesucht

Die Stiftung Liebenau sucht noch 33 Geschichten im Rahmen ihres Jubiläumsjahres. Noch wenige Wochen, dann ist das Jahr 2020 zu Ende, und damit auch das Jubiläumsjahr der Stiftung Liebenau zum 150-jährigen Bestehen, schreibt die Stiftung in einer Pressemitteilung. Eine lange Geschichte, die auch in 150 kurzen Geschichten erzählt werden soll. Geschichten von und über Menschen in der Stiftung Liebenau, heißt es weiter. Bisher sind demnach 117 Geschichten eingegangen, die auf der Webseite veröffentlicht werden. Um die 150 voll zu machen, fehlen nur noch 33. „Sicher gibt es einige Leserinnen und Leser, die Geschichten über die Stiftung Liebenau zu erzählen haben. Ernste oder heitere, kuriose oder herzzerreißende – sie alle sind willkommen, um die Geschichte lebendig zu machen“, schreibt die Stiftung Liebenau weiter. Zu sehen, zu lesen und zu hören sind die Geschichten im Internet unter der Adresse www.stiftung-liebenau.de. Erzählen kann man seine Geschichte über ein Kontaktformular auf der Webseite, per Telefon unter 0751 / 364 49 94 oder per Post an Stiftung Liebenau, 150 Geschichten, Siggenweilerstraße 11, 88074 Meckenbeuren. Foto: Stiftung Liebenau