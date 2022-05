Stiftung „Kinderförderung von PLAYMOBIL“ finanziert Personal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Heudorf am Bussen - Antrag der St. Fidelis Jugendhilfe an die „Kinderförderung von PLAYMOBIL“ wird mit großzügiger Spende bewilligt. Kreativangebot für Kinder und Jugendliche mit herausforderndem Verhalten wird durch Finanzierung einer Personalstelle möglich. Laufzeit der Förderung beträgt drei Jahre und Zuschuss erlaubt Mitarbeiterstelle mit zehnprozentiger Erhöhung.

„In der Gruppe kreativ sein“ lautet der offizielle Titel des neuen Angebots in St. Fidelis. Für rund 100 Kinder und Jugendliche, die in stationären, teilstationären und in Tagesgruppen leben und betreut werden, ist das kreativpädagogische Angebot vorgesehen. Eine schöpferische Erweiterung der Erfahrungs- und Erlebniswelt gibt ihnen in einer vertrauten Umgebung Sicherheit. Dominique Rombach, Kreativpädagogin und langjährige Mitarbeiterin in der Jugendhilfeeinrichtung, wird für drei Jahre wöchentliche künstlerische Sequenzen anbieten. Erste Erfahrung mit dieser Thematik konnte sie über einige Jahre während ihrer Ausbildung sammeln. Durch die finanzielle Unterstützung der Stiftung Kinderförderung von PLAYMOBIL ist es gelungen, den Stellenumfang der Pädagogin um zehn Prozent zu erhöhen und dadurch das Projekt über einen dreijährigen Zeitraum zu etablieren.

Während der zweijährigen Corona-Pandemie sind soziale Kontakte und gemeinsame Aktivitäten unterbunden gewesen. Kinder und Jugendliche sehnen sich nach ihren Freunden. „In der Gruppe kreativ sein“ fördert persönliche und schöpferische Ideen sowie Sozialverhalten. Dominique Rombach setzt verschiedene Techniken ein, unterstützt durch manuelle Angebote, die Gruppendynamik, Konzentration und Entscheidungsfähigkeit in alltäglichen Belangen fördern sollen.

Die gGmbH St. Fidelis Jugendhilfe bedankt sich bei der Stiftung Kinderförderung von PLAYMOBIL für die Zuweisung von 20 000 Euro für die zusätzliche Personalstelle auf drei Jahren, jeweils mit einer Tranche in Höhe von 6666,68 Euro. Gewinner sind circa 30 - 50 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren.