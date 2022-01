Stiftung der VBAO spendet an regionale Einrichtungen

Die Stiftung der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO) hat im Geschäftsjahr 2021 über 43 000 Euro an Vereine, soziale Einrichtungen und Organisationen im Geschäftsgebiet der VBAO gespendet. Die Stiftungsvorstände Josef Hodrus und Joachim Krimmer wurden in der Herbstsitzung wiedergewählt, Werner Mayer rückt in das Kuratorium nach.

Die Stiftung der VBAO ist mit einer Bilanzsumme von rund einer Million Euro und einem Jahresüberschuss von 7917,45 Euro in das Jahr 2021 gestartet. 43 170 Euro wurden an diverse Projekte ausgeschüttet. Dazu gehören unter anderem Insektenhotels und Hochbeete für 17 Grundschulen, ein „Fair-o-mat“ mit nachhaltigen Waren für die Geschwister-Scholl-Schule in Leutkirch im Allgäu, eine Unternehmensrallye der Werkrealschule Kißlegg, eine Outdoor-Spielkiste für die Eduard-Schlegel-Schule in Isny im Allgäu sowie Instrumente für die Schulband der Grundschule Reichenhofen. Gemäß der Satzung der Stiftung der VBAO ist deren Zweck die Förderung und Unterstützung von gemeinnützigen und mildtätigen Organisationen sowie die Förderung von Maßnahmen für den Erhalt und die Verbesserung von sozialen Einrichtungen wie Krankenhäuser, Senioreneinrichtungen und Kindergärten im Geschäftsgebiet der Genossenschaftsbank.

Außerdem standen in diesem Jahr Wahlen im Gremium an. Die Mandatsperiode der Stiftungsvorstände Josef Hodrus und Joachim Krimmer ist zum 31. Dezember 2021 ausgelaufen. Beide wurden wiedergewählt. Werner Mayer ist für den verstorbenen Georg Kibele in das Kuratorium der Stiftung nachgerückt und von nun an stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums. Neben ihm gehören Jürgen Wälder als Kuratoriumsvorsitzender, Bernhard Bitterwolf, Birgit Franzreb, Raimund Haser und Ulrich Mauch zum Kuratorium.

„Auch im kommenden Jahr steht uns wieder eine größere Spendensumme zur Verfügung. Unser Fokus liegt darauf, immer wieder neue Einrichtungen sowie neue Projektideen zu unterstützen. Somit können wir einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung unserer Region leisten“, berichtet Josef Hodrus. Vereine, gemeinnützige Organisationen, Schulen, Kindergärten und soziale Einrichtungen können Projektanträge jederzeit online unter vbao.de/stiftung einreichen. In der Frühjahrssitzung 2022 wird über die Finanzierung weiterer Aktionen entschieden.