Stiftung Baukultur zu Besuch in Kressbronn

Kressbronn (sz) - Die Stiftung Baukultur aus Potsdam macht auf ihrer dritten Sommerreise am Samstag, 2. Juli, ab 10 Uhr Halt vor der Gemeindebücherei Kressbronn. Nach zwei erfolgreichen Reisen in den vergangenen Jahren wird das Baukulturmobil auchin diesem Sommer wieder am Stiftungssitz in Potsdam mit vielen Publikationen und handlichem Pop-up Mobiliar beladen, um im Juni, Juli und August Engagierte und Interessierte vor Ort zu treffen und herausragende Projekte der Baukultur bundesweit zu besuchen. Dabei geben sowohl gute Praxisbeispiele Anlass zum Austausch und zur Diskussion, als auch der Umgang mit großen Herausforderungen des Bauens und Wohnens.

Die Baukultur Sommerreise wird mit Filmen und Fotos dokumentiert, die unter den Hashtags #baukultursommerreise und #netzwerkbaukultur geteilt werden. So will die Bundesstiftung Baukultur mehr Aufmerksamkeit auf das lokale baukulturelle Engagement lenken und die Akteurinnen und Akteure in ihrer Arbeit unterstützen. Gleichzeitig erweitert die Bundesstiftung Baukultur auf der Sommerreise das bundesweite Netzwerk für Baukultur und stärkt ihre zentrale Funktion als Vermittlerin zwischen lokaler, regionaler und nationaler Ebene.