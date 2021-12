Stich in den Hals in Heidenheimer Unterführung: Drei junge Männer vor Gericht

Wegen einer Schlägerei am 5. Mai in einer Unterführung beim Heidenheimer Bahnhof müssen sich seit Freitag drei junge Männer aus Heidenheim vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts Ellwangen verantworten.

Der Älteste, ein 20-jähriger Kosovare, wurde wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Die beiden anderen, der 18-jährige Bruder des Hauptangeklagten und ein 16 Jahre alter Syrer, stehen wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Das Opfer, ein 17-Jähriger, wurde nicht nur mit Faustschlägen und Tritten traktiert, sondern wurde durch einen Stich, vermutlich mit einem Messer, auch am Hals verletzt. Laut Anklage soll der 20-Jährige zugestochen haben.

Es ist eine verworrene Geschichte, mit der sich die Jugendkammer unter Vorsitz von Richter Jochen Fleischer befassen muss. Denn die Angeklagten schildern den Vorfall anders als das Opfer, das vor Gericht als Nebenkläger erschienen ist.

Er habe den ihm vom Sehen bekannten 18-Jährigen gefragt, was mit einem anderen Bekannten passiert sei, der bei einer Schlägerei verletzt worden sein soll, berichtete das 17-jährige Opfer. „Verpiss dich!“, sei ihm geantwortet worden. Dann sei auf ihn eingeschlagen worden, er habe drei Tritte ins Gesicht bekommen. Auch von zwei Stichen in den Hals berichtete er. Er wisse aber nicht, ob das Tatwerkzeug ein Messer gewesen sei. „Dann kamen die Jungs und haben mir geholfen“, sagte der Verletzte über die Hilfe, die ihm zuteil wurde. Die Täter hingegen seien weggerannt. Auf die Frage des Vorsitzenden Richters nach dem Grund für den Angriff antwortete das Opfer: „Das würde ich auch gern wissen.“

„Es wurde laut, dann kam schon der Tritt“, sagte ein 15-jähriger Zeuge über die Auseinandersetzung. Das Opfer sei dabei ins Gesicht getreten worden. „Der Tritt war so der Start.“ Der Schüler berichtete von einer Menschenmenge in der Unterführung, denn an dem Tag habe es geregnet und die Leute hätten dort Schutz gesucht: „Da waren viele Jugendliche. Ich habe nicht gesehen, wer wo war.“ Wie die Stichverletzung zustande kam, habe er nicht gesehen: „Ich habe halt nur den Tritt gesehen.“ An der Schlägerei seien nur der Verletzte und der 20-jährige Hauptangeklagte beteiligt gewesen.

Der wiederum hatte über eine Erklärung seines Verteidigers, Rechtsanwalt Achim Wizemann aus Stuttgart, berichtet, dass er vor dem Vorfall einen Anruf erhalten habe, dass sein Bruder und der 16-jährige Syrer in der Gewalt von bestimmten Personen seien. Er sei mit dem Vorwurf konfrontiert worden, dass er „irgendeinen Araber“ geschlagen haben soll. Deshalb habe er zu dieser Unterführung kommen und sich für die Schlägerei öffentlich entschuldigen sollen. Das habe er auch getan, obwohl er sich keiner Schuld bewusst gewesen sei. Zu der Verabredung sei eine große Menge junger Männer, meist arabischer Herkunft, gekommen, zusammen mit seinem Bruder und dem 16-jährigen Syrer. Eine Vielzahl der beteiligten Personen sei mit Messern bewaffnet gewesen. Er selber sei mit einem Messer an der Hand verletzt worden.

Der 16-Jährige berichtete von einer Gruppe von 14 bis 20 Männern, die er nicht persönlich kenne. Von ihnen seien er und der 18-Jährige festgehalten worden. Bei der anschließenden Auseinandersetzung habe er einen Faustschlag aufs Gesicht und einen Schlag auf die Hüfte bekommen: „Mir war schwindlig, ich hatte Kopfschmerzen.“ Er fühle sich zu Unrecht angeklagt.

Der medizinische Sachverständige Frank Reuther aus Offingen ging zwar von keiner konkreten Lebensgefahr für das Opfer aus, bejahte aber eine abstrakte Lebensgefahr. Denn wäre etwa die Halsschlagader getroffen worden, hätte es zu einer tödlichen Blutung kommen können. Der Verletzte war nach der Tat in die Heidenheimer Klinik verbracht worden. Dort wurde er behandelt, die Wunde wurde genäht. „Er hat Angst gehabt und war durcheinander“, schilderte der behandelnde Krankenhausarzt als Zeuge den psychischen Zustand des 17-Jährigen. Die Wunde am Hals sei etwa drei Zentimeter lang und 1,5 Zentimeter tief gewesen. Was das Tatwerkzeug anbelangt, glaubt der Mediziner eher an ein Messer als an einen Schraubenzieher.

Richter Fleischer zog nach neunstündiger Verhandlung ein erstes Fazit. Die Aussage des Geschädigten sei detailliert, nachvollziehbar, konstant und einigermaßen tragfähig, während die Einlassung der Angeklagten, insbesondere die des 16-Jährigen, noch viele Fragen offen lasse, meinte er. Der 20-jährige Hauptangeklagte hatte nur über seinen Verteidiger, Achim Wizemann aus Stuttgart, eine Erklärung abgegeben. Sein Bruder hatte sich überhaupt nicht eingelassen. Vor diesem Hintergrund regte Fleischer an, „sich zu einer Einlassung durchzuringen“. Die Frage des Tötungsvorsatzes sei immer problematisch. Der Richter verneinte in diesem Zusammenhang einen Rücktritt vom Tötungsversuch, da andere eingegriffen hätten. Aber ein richtiges Tötungsmotiv sah er „auch nicht so genau“. Staatsanwalt Patrick Schmidt hatte keinen Zweifel an einem Tötungsvorsatz.

Alle drei Angeklagten sind bisher nicht vorbestraft. Die Hauptverhandlung wird am Dienstag, 21. Dezember, fortgesetzt. Ein weiterer Termin ist für Donnerstag, 23. Dezember, anberaumt.