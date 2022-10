Stettener Sommertheater – Im kommenden Jahr wird wieder Theater gespielt

Seit 1999 wird in der Heuberggemeinde alle vier Jahre Theater gespielt und die Erfolgsstory des „Stettener Sommertheater“ wird auch im kommenden Jahr weiter gehen. Unter dem Motto: „Tradition schaut in die Zukunft“ wurden bei einer Zusammenkunft des neu formierten Organisationsteams mit interessierten Laiendarstellern am vergangenen Dienstag die Weichen dafür gestellt.

Wie Fritz Pfeiffer, Vorsitzender des Fördervereins „Attraktive Region“, Regisseur Stefan Hallmayer vom Theater Lindenhof, der neu verpflichtete Autor Jeremias Heppeler sowie der künftige Produktionsleiter Jürgen „Gibsy“ Klaus und Bürgermeister Maik Lehn wissen ließen, liefen die Vorbereitungen hinter den Kulissen seit Monaten auf Hochtouren. Grund: Im Orga-Team stand nach dem Rückzug von Claudia Mogg und Autor Franz-Xaver Ott ein Generationswechsel an. Es galt also aus den eigenen Reihen einen neuen Produktionsleiter zu finden. Zum anderen musste vom Theater Lindenhof ein neuer Autor verpflichtet werden: „Es freut uns, dass wir mit Jürgen Klaus und Jeremias Heppeler zwei kompetente Protagonisten verpflichten konnten“, freute sich Fritz Pfeiffer auch darüber, dass Regisseur Stefan Hallmayer „das Trio an der Spitze unseres Sommertheaters“ komplettiere. Nicht nur Europa, Deutschland oder die ganze Welt stünden also vor einer Zeitenwende. Auch beim Stettener Sommertheater stehe eine solche an: „Neue Gesichter, neuer Geist und neue Ideen sind gefragt“, sagte Pfeiffer und machte deutlich wohin die Reise gehe. Während man in den bisherigen Bühnenwerken stets auf die eigene Dorfgeschichte zurückgeblickt habe, wolle man mit dem neuen Stück in die Zukunft blicken.

Darauf richteten dann Regisseur Stefan Hallmayer und Autor Jeremias Heppeler ihren Fokus. Bezugnehmend auf das letzte Stettener Sommertheater stellte Hallmayer fest, dass man mit dem Ende des Stücks und „Friday for Future“ ja bereits einen gewissen Abschluss der Stettener Geschichte gesetzt, und den Blick nach vorne gerichtet habe. Er erinnerte an das Schlusswort von Ministerpräsident Winfried Kretschmann der resümierend festgestellt hatte, dass Menschen jahrhundertelang leiden und viele Opfer bringen mussten, bis „wir heute in einer freien Republik leben können“. Doch genau dies sei heutzutage wieder in Frage gestellt. Denn „seit dem Einmarsch von Putins Armee in die Ukraine ist vieles ins Rutschen gekommen“, so Hallmayer. Das Wort der „Zeitenwende“ umschreibe daher in der Tat auch eine neue Betrachtung und Bewertung von Geschichte: „Wir sind wieder an einem Punkt, wo die großen Fragen gestellt werden“, sagte Hallmayer und nannte als Beispiel, wohin sich die Demokratie entwickle oder wie es mit den Errungenschaften weiter gehe, die Generationen vor uns erkämpft hätten.

In groben Zügen zeigten Hallmayer und Autor Jeremias Heppeler auf, wie sie sich „den Blick in die Zukunft“ vorstellen. Es sei eine „große Chance und gleichzeitig eine gewaltige Herausforderung“ sich nicht mehr mit der Geschichte und deren Recherche zu beschäftigen: „Es ist sicher mehr Phantasie gefragt, um Geschichte aus der Zukunft zu erzählen, die sich aber auch mit der Vergangenheit auseinander setzt“, so Hallmayer. Dass der neue Autor für diese Idee geradezu brennt, war seinem Statement zu entnehmen, in dem er seine Ideen skizzierte und dafür mit spontanem Beifall bedacht wurde. Auch Organisatorisches wurde besprochen. So sind die acht Aufführungstermin bereits fest terminiert. Der erste Vorhang wird am Freitag, 14. Juli 2023 zur Premiere fallen. Ebenso wird an dem System festgehalten, dass alle, die mitmachen wollen, eine Rolle im Stück finden sollen. Interessierte sowie Gruppen sind aufgefordert, sich anzumelden und ihre Vorlieben zu bekunden: „Alle die Lust haben Theater zu spielen und bei unserem Blick in die Zukunft aktiv dabei sein wollen, sind uns ganz herzlich willkommen“, brachte es der neue Produktionsleiter Jürgen Klaus auf den Punkt.