Zum 17. Mal hat der Wirtschaftsverbund Stetten a.k.M. am Sonntag zum Stettener Oktober eingeladen. Mit dem Frauenlauf, dem verkaufsoffenen Sonntag und dem Bauernmarkt auf dem Schlossplatz sowie einem attraktiven Rahmenprogramm hat der Wirtschaftsverbund unter seinem Präsidenten Oliver Neusch Leistungsfähigkeit und Kundenfreundlichkeit demonstriert.

Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen machten diesen Oktobertag zu einem wahrhaft goldenen. Trotz weiteren verkaufsoffenen Sonntagen in der Nachbarschaft füllte sich Stettens Einkaufsmeile im Laufe des Nachmittags mit reichlich Besuchern. Rund 30 örtliche Unternehmen hatten am Sonntag ihre Türen für die Besucher geöffnet. Auch der Bauernmarkt vor dem Rathaus lockte mit zahlreichen Ständen und attraktiven Angeboten die Besucher an. Wie schon in den vergangenen Jahren begann der Stettener Oktober um 10.30 Uhr mit dem Start des Frauenlaufs, der bereits zum elften Mal die Leistungsschau mit dem Familientag eingeläutet hat und somit zum festen Bestandteil des verkaufsoffen Tages geworden ist.

Entlang der Stettener Einkaufsmeile präsentierten sich Handwerksbetriebe und Dienstleister, so dass die Kunden der Ladengeschäfte auch die Möglichkeit hatten, sich bei Interesse direkt an das Unternehmen zu wenden. Die Feuerwehrkapelle Stetten a.k.M. eröffnete mit einem Platzkonzert beim Getränke Nolle in der Lagerstraße Ecke Europastraße den verkaufsoffenen Sonntag mit fröhlichen Klängen. Natürlich organisierten die Musiker wie schon in den vergangenen Jahren wieder den traditionellen Hammellauf auf dem Schlossplatz, wobei die Besucher neben etlichen anderen attraktiven Preisen auch ein Schaf gewinnen konnten. Auch in diesem Jahr sorgte die Tanzgruppe des TSV Stetten „Ladykrachers“ mit spektakulären Auftritten wieder für einen Augen- und Ohrenschmaus.

Mit einer Hüpfburg, einem Kinderkarussell, Ponyreiten, Kistenklettern und Entenangeln gab es auch Abwechslung für die Kunden von morgen. Insbesondere der Stelzenmann „Mischter Toscana“ zog das große und kleine Publikum in seinen Bann, als er Riesenseifenblasen über Stettens Einkaufsmeile fliegen ließ. Der „Indoor-Parcours“ des RC-Modellbauvereins aus Sigmaringendorf auf dem Parkplatz eines Discounters erwies sich als echter Publikumsmagnet. Baufahrzeuge und Lkws in maßstabsgetreuem Nachbau durften via Fernsteuerung über einen Miniaturverkehrsübungsplatz gelenkt werden. Auch Erdbewegungen mit Bulldozern und Kippern durften die Besucher durchführen. Im Fitness- und Gesundheitszentrum konnten sich Interessierte bei einer Führung die vereinseigene Einrichtung des örtlichen TSV erklären lassen. Auch die Feuerwehr zog mit ihrem Nachwuchs und einer Leistungsschau die Aufmerksamkeit auf sich.