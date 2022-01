Sternsingeraktion in Wangen 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Rund um den Dreikönigstag, den 6. Januar, sind traditionsgemäß die Sternsinger in ganz Deutschland unterwegs. Seit über 50 Jahren bringen sie den Menschen den Segen in die Häuser und Wohnungen: - 20*C+M+B*22 - („Christus Mansionem Benedicat“ = „Christus segne dieses Haus“).

Leider können coronabedingt die Dreikönige Caspar, Melchior und Balthasar vielerorts in diesem Jahr nicht von Haus zu Haus ziehen, aber auf den Dreikönigs-Segen müssen die Menschen trotzdem nicht verzichten. So wurden unter anderem die Gläubigen beim Dreikönigsgottesdienst in der Wangener St. Martinskirche eingeladen, ein Stück gesegnete Kreide und den Segenspruch (als Aufkleber) mitzunehmen und selbst an ihre Haus- oder Wohnungstür anzubringen. Auch in den nächsten Tagen liegen diese Segenssprüche in den katholischen Kirchen von Wangen zum Mitnehmen bereit, oder können auch in den Pfarrämtern abgeholt werden.

Die diesjährige Sternsingeraktion steht unter dem Motto „Gesund werden – Gesund bleiben“, *Ein Kinderrecht weltweit“. Der Erlös der Sternsingeraktion kommt, wie in jedem Jahr, den Kindern in Not (weltweit) zugute. Wer diese segensreiche Sternsingeraktion durch einen Spendenbeitrag unterstützen möchte, kann einen Betrag überweisen auf folgendes Konto: Stichwort „Sternsinger“, IBAN: DE 51 6505 0110 0000 2078 10, BIC: SOLADES1RVB, Kreissparkasse Ravensburg. Oder: Kindermissionswerk „Die Sternsingeraktion“, BIC: GENODED1PAX, Pax-Bank eG, IBAN: DE95 3706 0193 0000 0010 31.