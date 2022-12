Sternsinger und Begleiter gesucht

Trossingen (sz) - Anfang Januar werden die Sternsinger in Trossingen wieder von Haus zu Haus ziehen. Kinder und Jugendliche sind herzlich willkommen, eine der Sternsingerrollen oder die Aufgabe des Sternträgers zu übernehmen. Da jede Sternsinger-Gruppe von einem Erwachsenen begleitet wird, werden auch Ehrenamtliche für diese Aufgabe gesucht. Wer sich einbringen möchte – egal ob als Sternsinger oder Begleiter ist am Freitag, 16. Dezember, 17.30 Uhr, am Katholischen Gemeindehaus herzlich willkommen. Hier werden die Gruppen eingeteilt, die Kostüme verteilt und die Lieder geübt. Die Sternsinger sind von Montag, 2. Januar, bis einschließlich Mittwoch, 4. Januar, unterwegs. Welche Gruppe wann und wo läuft, wird in den genannten Planungstreffen abgesprochen.