Laupheim (fmp) - „Ja, Friedensboten woll’n wir sein in einer schweren Zeit. Helft ihr auch mit in Christi Namen für Gerechtigkeit.“ So lautet eine der vielen Zeilen der Lieder, die die kleinen und großen Laupheimer Sternsinger vom 2. bis 5. Januar an den Haustüren unserer Stadt singen werden. Sie sehen sich dieses Mal nicht nur als Segensbringer, sondern auch als Friedensboten – ganz nach dem diesjährigen Motto des Kindermissionswerks, dem Dachverband der Sternsinger: „Frieden! Im Libanon und weltweit“.

Für die Tage vom 2. bis 5. Januar haben 130 Kinder in den vergangenen Wochen fleißig Lieder geprobt, sich in 27 Gruppen aufgeteilt und auch das Verhalten an den Türen geübt. Das Organisationsteam hat die Gebiete eingeteilt, die Gewänder auf Vordermann gebracht, die Sterne überholt, sodass nun alle eine kleine Pause über die Feiertage einlegen konnten, bevor es am 28. Dezember mit der Kleiderprobe in die heiße Phase geht.

Viele neue und kleine Sternsingerkinder fiebern schon ihrem ersten Einsatz entgegen, während die „alten“ Könige, die bereits zehn Jahre und länger singen, ganz gelassen damit umgehen.

Nachdem sich bereits seit einiger Zeit ein Generationswechsel bei den Sternsingern vollzieht, freut sich das Organisationsteam sehr, dass gerade ältere beziehungsweise frühere Sternsingerkinder mittlerweile eine tragende Rolle bei der Organisation übernommen haben. Dies gibt Sicherheit, dass es auch die nächsten Jahre in Laupheim weiter heißen kann: „Wir kommen daher aus dem Morgenland“.

In Laupheim ist das Sternsingen eine alte Tradition, die auf über 70 Jahre zurückblicken kann. Aber schon im Mittelalter zogen Menschen in Erinnerung an die Heiligen Drei Könige mit einem Stern feierlich durch die Straßen der Städte. Hier begann man mit dem Brauch, um Naturalien zu sammeln für die Ärmsten der Armen vor Ort. Daraus entwickelte sich eine lange Tradition, die viele Bürger der Stadt begeistert und viele Kinder motiviert, anderen Kindern weltweit zu helfen.

Oft werden sie freudig erwartet

Viele, vor allem ältere Menschen warten regelrecht sehnsüchtig auf die Kinder, bestens vorbereitet mit einer Spende und Süßigkeiten für die Kinder als Lohn. Manchmal werden die Gruppen auch hereingebeten, um vor der Krippe oder dem Christbaum zu singen. Eine Freude ist es ihnen, den Segen 20*C+M+B+20, der die Bewohner der Häuser vor Unglück und Leid bewahren soll, an die Haustüren zu schreiben oder neuerdings auch zu kleben. Viele Bürger, die selber nicht zu Hause sein können, hinterlassen den Kindern auch Nachrichten an der Tür oder deponieren ihre Spende bei den Nachbarn.

Bei jüngeren Bürgern der Stadt oder neu zugezogenen Familien stoßen die Sternsinger aber oft auch auf fragende Gesichter; sie ordnen den Brauch eher in Richtung Halloween und Süßigkeiten sammeln ein. In solchen Fällen antworten dann selbst die Kleinsten schon höflich, dass die Süßigkeiten nicht das Wichtigste sind, sondern die Spenden, um den vielen notleidenden Kindern der Welt zu helfen.

Die diesjährige Aktion beginnt am 2. Januar mit dem Aussendungsgottesdienst im Dreifaltigkeitskloster – dieses Jahr eine halbe Stunde früher – um 15.30 Uhr. Im Anschluss daran ziehen die Gruppen in ihren frisch gerichteten Gewändern und mit einer Begleitperson durch die Straßen rund um das Kloster.

An den anderen Tagen werden die Sternsinger vom katholischen Gemeindehaus aus in die Gebiete gehen. Jeweils etwa zwischen 16 und 20 Uhr werden die Gruppen unterwegs sein. Es kann aber auch vorkommen, dass es fast 21 Uhr wird, bis auch das letzte Haus des Gebiets besucht worden ist.

Die Herausforderung, jedes einzelne Haus der gesamten Kernstadt zu besuchen, wird jedes Jahr größer. Doch diese Herausforderung wird auch jedes Jahr mit einer fantastischen Spendensumme belohnt. Vergangenes Jahr konnten 38 043,45 Euro gesammelt und komplett gespendet werden. Auch dieses Jahr wächst schon die Spannung, ob ein neuer Rekord erzielt werden kann. Von den Sternsingerkindern aus steht dem nichts im Weg, sie sind bestens vorbereitet.

Abschlussgottesdienst am 6. Januar

Das vorläufige Endergebnis der Sternsingeraktion 2020 erfahren die Kinder und die Bürger der Stadt beim Neujahrsempfang der Katholischen Kirchengemeinde im Gemeindehaus am 6. Januar nach dem Abschlussgottesdienst der Aktion. Der Gottesdienst, gestaltet von den Sternsingern, beginnt um 10 Uhr in der Marienkirche. Hier kann man auch nochmals alle Sternsinger gemeinsam singen hören. Anschließend, gegen 11 Uhr, ziehen die kleinen und großen Könige dann feierlich ins Gemeindezentrum ein.

Damit Kinder in Frieden aufwachsen können

Die jungen Caspars, Melchiors und Balthasare sammeln dieses Jahr für die Herzensangelegenheit wahrscheinlich aller Kinder – den Frieden.

Das deutschlandweite Motto der Sternsingeraktion 2020, ausgewählt durch das Kindermissionswerk in Aachen, hat die Laupheimer Organisatoren sehr berührt. Nichts beunruhigt Kinder mehr als Unruhe, Streit und Krieg. So haben sich die Verantwortlichen entschlossen, zum ersten Mal seit Bestehen der Aktion den größten Teil der Laupheimer Spenden dem Kindermissionswerk zu überweisen. Dort werden die Spenden dann auf verschiedene Projekte verteilt. Die Projektpartner im Libanon arbeiten mit Kindern unterschiedlicher Herkunft zusammen. Ziel ist es, Frieden und Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Kultur und Religion im Libanon zu fördern. Darüber hinaus werden Projekte ähnlicher Art weltweit finanziell unterstützt.

Der zweite Teil der Spenden geht dieses Mal an die Steyler Missionare. Der Orden betreibt im Norden des afrikanischen Landes Ghana, in Saboba in der Diözese Yendi, die St. Joseph’s Technical School, eine berufsbildende Schule für Mädchen und Jungen. Von den 1350 Schülern haben 600 einen Internatsplatz. Die Schule steht aufgrund der stark ansteigenden Schülerzahl vor großen Herausforderungen. Mit den Spenden könnte die Schule Brunnen bohren, Gebäude mit Solarpanels ausstatten, sechs Latrinen bauen und Pumpen installieren. Die städtische Wasserversorgung erreicht die Schule nämlich nur ein- bis zweimal im Monat und die derzeitigen Wasser- und Sanitäreinrichtungen halten der steigenden Schülerzahl nicht mehr Stand.

Sehr gerne hätten die Laupheimer Sternsinger dieses Jahr noch ein Projekt von Pater Johny, der die hiesige Sternsingeraktion mit Rat und Tat seit Jahren begleitet, unterstützt. Jedoch konnte dieses Projekt beim Kindermissionswerk in Aachen nicht registriert werden.

Mit den Steyler Missionsschwestern stehen die Laupheimer Sternsinger selbstverständlich weiter in freundschaftlicher Verbindung und freuen sich, die beiden Projekte der Steyler Ordensfrauen der letzten Jahre ausreichend unterstützt zu haben, sodass diese heuer auf Laupheimer Hilfe verzichten können.