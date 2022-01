Sternsinger setzen sich gegen Kindersterblichkeit in Afrika ein

Wie gerne hätten die Kinder und Jugendlichen der Kirchengemeinden St. Petrus Canisius, St. Nikolaus und der Schlosskirchengemeinde im Januar als Sternsinger die frohe Botschaft von Haus zu Haus getragen und voller Freude gesungen, die Türen mit dem Segen versehen und Spenden für Kinder in Not gesammelt. Doch schweren Herzens wurde entschieden, dass die Sternsingeraktion so nicht stattfinden kann und auch 2022 in Form einer Sternsinger-Post der Segen zugestellt wird. Ein solcher Brief wird von den Sternsingern an die Gemeindemitglieder verteilt sowie in den Kirchen zum Mitnehmen ausgelegt. Der Umschlag enthält eine Kurzbeschreibung des diesjährigen Mottos, sowie einen Segensaufkleber mit Anleitung einer kleinen verschriftlichten Segensfeier für zu Hause und einen Gruß der Sternsinger. Der Umschlag kann mit einer Spende gefüllt und verschlossen in den Pfarrbüros oder in den Gottesdiensten wieder abgegeben werden.

Sternsinger kommen in die Gottesdienste

Selbstverständlich kann auch bequem online von zu Hause aus gespendet werden. Auch wenn ein persönlicher Besuch nicht möglich ist, können die Kinder in den jeweiligen Gottesdiensten am kommenden Sonntag, 2. Januar, um 9.30 Uhr in der Schlosskirche und am Dreikönigstag in St. Petrus Canisius um 9.30 Uhr und in St. Nikolaus um 11 Uhr in traditioneller Verkleidung erlebt werden.

Die Spenden werden werden zur Verringerung der Kindersterblichkeit verwendet

Zur Aktion selbst: „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ lautet das Motto der 64. Aktion Dreikönigssingen, mit der die Sternsinger auf die gefährdete Gesundheitsversorgung der Kinder in Afrika aufmerksam machen wollen. In vielen Ländern des globalen Südens ist die Kindergesundheit aufgrund schwacher Gesundheitssysteme und fehlender sozialer Sicherung stark gefährdet. In Afrika sterben Babys und Kleinkinder an Mangelernährung, Lungenentzündung, Malaria oder anderen Krankheiten, die man vermeiden oder behandeln könnte. Die Folge des Klimawandels und der Corona-Pandemie stellen zusätzlich eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen dar. Trotz Pandemie und ebenfalls „nur“ in Form von Sternsinger-Post war die letzte Sternsingeraktion ein großer Erfolg. Die Verantwortlichen sind voller Hoffnung und Vorfreude, dass die Sternsinger 2023 wieder als die heiligen drei Könige die Frohe Botschaft von Haus zu Haus tragen können, und wünschen von Herzen ein gesegnetes Jahr 2022.