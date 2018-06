Sternsinger sammeln Spenden

Vor wenigen Tagen haben sich in der Kirchengemeinde Sankt Martinus in Böttingen 27 Sternsinger in fünf Gruppen auf den Weg gemacht. Unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein“ waren die Sternsinger durch Pfarrer Johannes Amann ausgesendet worden, um den Segen in die Häuser und Herzen der Menschen zu tragen. Die Spenden, die die Sternsinger sammelten, sind je zur Hälfte für Projekte in Ghana und das Missionswerk in Aachen bestimmt. Bischof Anthony leitet in Ghana die Diözese Keta Aktasi, von der durch die Initiative der Missionsärztin Margret Marquarts seit einigen Jahren eine Partnerschaft zur Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg besteht. (pm) Foto: pm