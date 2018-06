Sternsinger sammeln in Rietheim-Weilheim mehr als 7300 Euro

Für das Sternsinger-Projekt engagieren sich in jedem Jahr ganz viele Kinder in Rietheim-Weilheim. Elf Gruppen waren in beiden Ortsteilen ab Silvester eine Woche lang unterwegs, um gemäß dem Leitwort „Segen bringen, Segen sein“, Segenswünsche zu überbringen und für Not leidende Kinder Spenden zu sammeln. Die rund 45 Kinder und ihre Betreuer klingelten fast an jedem Haus in Rietheim-Weilheim und auf dem Rußberg und bekamen fast überall Gelegenheit, ihre Lieder zu singen, Sprüche aufzusagen und den Segenspruch über die Türen zu schreiben. Und die Rietheim-Weilheimer öffneten auch ihre Geldbörsen. Insgesamt sammelten die Sternsinger mehr als 7300 Euro in beiden Ortsteilen. Sie selbst bekamen neben Lob und Anerkennung meist eine kleine „süße“ Dankesgabe. Dass das Sternsingerprojekt, bei dem auch viele evangelische Kinder mitmachen, so ankommt, ist auch den Erwachsenen Helfern zu verdanken. Monika Marquardt ist die Sternsingersache seit Jahrzehnten ein Herzensanliegen und immer noch sorgt sie für die prächtigen Gewänder. Wie in den vergangenen Jahren haben Isabella Mayer-Bertelmann (Weilheim) und Regina Meisinger (Rietheim) die Aktion Dreikönigssingen 2013 wieder organisiert. (bre) Foto: Bianca Rees