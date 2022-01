Sternsinger in Dettingen sammeln erneut Rekordbetrag

Eine ereignisreiche Sternsinger-Zeit geht nun zu Ende. Wiederholt mussten alternative Wege gefunden werden, um in Dettingen die traditionelle Sternsingeraktion umsetzen zu können. 2022 kamen die Sternsingergruppen wieder persönlich an die Häuser. „Dies wollten wir den Kindern und den Dettingern Bürgern ermöglichen und haben gerne den hygienischen und pandemiebedingten Mehraufwand in Kauf genommen“, erklärt die Sternsingerleiterin Tamara Schier in einer Mitteilung. „Dass dies der richtige Weg war, bestätigen die vielen positiven Rückmeldungen und vor allem die unglaubliche Spendensumme“, freute sich Caroline Abler, ebenfalls eine Leiterin.

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“, so lautete das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion. Die Gesundheitsförderung von Kindern in Afrika stand dabei im Mittelpunkt. Die Dettinger Sternsinger erfuhren in einem Vorbereitungstreffen welches coronakonform in der Pfarrkirche abgehalten wurde, warum gerade dort die Gesundheit vieler Kinder gefährdet ist und wie in Sternsinger-Projekten geholfen wird. Denn auch Gesundheit ist ein Kinderrecht weltweit. Die Dettinger Spendensumme von mehr als 10 236 Euro seien „gigantisch und höher als je zuvor“. Besonders bemerkenswert ist, dass Dettingen lediglich 2500 Einwohner hat.

Die Kirchengemeinde Dettingen bedankte sich beim Abschlussgottesdienst bei allen Mitwirkenden der Sternsingeraktion 2022. Vor allem bei den 38 Sternsingerinnen und Sternsingern und deren Leiterinnen und Leiter Carolin Abler, Marius Dolp, Tamara Schier und Christine Steinhauser, die nach zwölf Jahren verabschiedet wurde. Außerdem bei allen Eltern welche in diesem Jahr über das übliche Maß hinaus betreut, bekocht, organisiert und gefahren haben. Foto: Privat