Perseiden in der Region: Wann, wie und wo man das Naturschauspiel am besten sieht

Aktuell kommen Sternschnuppenfans und alle anderen Nachtschwärmer wieder voll auf ihre Kosten. In der ersten Augusthälfte ist das Naturfeuerwerk der Perseiden am Nachthimmel zu beobachten.

Wir verraten Ihnen, was es mit dem Sternschnuppenregen auf sich hat, wo Sie ihn am besten sehen können und wann der Höhepunkt erreicht wird.

Was sind die Perseiden?

Die Perseiden (sprich: Per-se-iden) sind ein jährlich wiederkehrendes Naturschauspiel. Eigentlich könnte man den Meteorstrom als gigantisches Upcycling-Projekt betrachten. Denn, sie bestehen aus den Auflösungsprodukten des Kometen 109P/Swift-Tuttle.

Unter einem Kometen versteht man einen Himmelskörper mit einem Durchmesser einiger Kilometer, der meist einen leuchtenden Schweif entwickelt. Jedes Jahr in der ersten Augusthälfte kreuzt die Erde die Staubspur, die der 1862 entdeckte Komet im Weltall hinterlassen hat.

Wenn die Staubteilchen mit einer hohen Geschwindigkeit in die Atmosphäre gelangen, beginnen die Luftmoleküle zu leuchten. Die Lichterscheinungen, die Meteore in der Atmosphäre erzeugen, sehen wir also als Sternschnuppen.

Wann ist der Höhepunkt der Perseiden 2022?

Der Komet ist bereits seit Mitte Juli in der Umlaufbahn der Erde unterwegs. Genauer gesagt, seit dem 17. Juli. Allerdings ist seine Flugbahn elliptisch angelegt und zum aktuellen Zeitpunkt ist er noch nicht mit bloßem Auge sichtbar.

Interessant für alle Sterngucker wird es am 12. August. Dann nämlich ist der Höhepunkt der diesjährigen Sternschnuppennacht erreicht. Unter optimalen Bedingungen kann man bis zu 200 Sternschnuppen in der Stunde am Himmel beobachten.

Man muss aber nicht bis zum Höhepunkt warten. Bereits ab dem 9. August kann man erste Sternschnuppen am Nachthimmel entdecken. Dazu braucht man aber etwas Glück, denn die Intensität ist noch nicht ganz so hoch. Das Ende der Perseiden ist auf den 24. August datiert, dann verschwindet der Komet 109P/Swift-Tuttle wieder für ein Jahr aus der Erdumlaufbahn.

Wohin muss man schauen?

In Deutschland haben wir Glück. Denn die mittleren nördlichen Breiten, auf denen wir liegen, sind der beste Standort, um die Sternschnuppen der Perseiden zu beobachten. Wie der Name schon sagt, sieht man die Perseiden im Sternbild des Perseus. Dazu schaut man grob in Richtung Nordosten.

Wer damit nicht klarkommt, der kann sich mit dieser kleinen Orientierungshilfe auf die Suche nach dem richtigen Sternbild am Nachthimmel machen.

Das Sternbild Perseus kann am Nachthimmel folgendermaßen gefunden werden: von der fünf Mal verlängerten Hinterachse des Großen Wagens über den Polarstern bis zur Kassiopeia (Himmels-W) und dann im rechten Winkel nach rechts, auf etwa halbem Weg zur Capella im Fuhrmann.

Wie kann man die Perseiden am besten sehen?

Es war schon die Rede von den optimalen Bedingungen. Diese werden aber faktisch in Mitteleuropa nicht erreicht. Optimal meint: keine Lichtverschmutzung, keine anderen natürlichen Lichtquellen und freie Sicht zum Himmel. Das wird in unsren Breitengraden schwierig, scheitert es doch schon am ersten Faktor, der Lichtverschmutzung.

Ein Blick auf eine Karte im Netz, die sich diesem Problem unserer Gesellschaft angenommen hat, zeigt Europa unter enormem Einfluss von Licht. Wohingegen Regionen in Afrika, Kanada und anderen Erdteilen beinahe im Dunkeln liegen.

Die Lightpollution-Map im Netz zeigt deutlich: Gerade industriell etwickelte Länder und Kontinente weisen eine hohe Lichtverschmutzung auf. In Gegenden wie Afrika, den Weiten Chinas oder in Kanada ist es nachts hingegen noch stcokdunkel. (Foto: Schwäbische.de/lightpollutionmap.info)

Ganz verzichten muss man aber auf die Sternschnuppen nicht. Die Intensität der Perseiden ist so hoch, und auch deren Helligkeit, dass sie auch bei uns beobachtet werden können. Nur eben nicht in so hoher Zahl. Knapp an die 100 Sternschnuppen in der Stunde können auch bei uns gesehen werden.

Die wichtigsten Regeln für eine gelungene Beobachtung lauten: Raus aus der Stadt, am besten in die Höhe – je höher, umso besser, denn das künstliche Umgebungslicht hat eine Höhenbeschränkung. Auch ein Fernglas oder ein Teleskop können bei der Beobachtung helfen. Wenn man einmal das Sternbild des Perseus gefunden hat und die äußeren Bedingungen gut sind, steht dem Sternschnuppen-Feuerwerk kaum etwas im Weg.

Woran muss man sonst noch denken?

Am besten zu sehen sind die Sternschnuppen in der Regel zwischen 2 und 4 Uhr. Weil es aber in den Nächten im August schon etwas kühler sein kann, empfiehlt es sich eine Jacke oder auch eine Decke mitzunehmen, in der man es sich gemütlich machen kann.

Auch eine Decke für den Boden – der um diese Zeit auch schon mal feucht werden kann – und vielleicht noch ein Kissen zum Draufliegen machen die Nacht unter dem Himmel zu einer gemütlichen und romantischen Angelegenheit.

Taschenlampen sollten auch dabei sein, aber nur um sich einzurichten, danach gilt: Licht aus fürs ganze Sternvergnügen.

Nicht verzagen, wenn es nicht gleich klappt mit dem Sterne sehen. Das menschliche Auge braucht eine ganze Weile, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Erst nach und nach werden bei Dunkelheit die Sterne sichtbar. Der größte Fehler wäre, die ganze Zeit auf das Smartphone zu starren, denn das verhindert, dass sich das Auge an die Dunkelheit gewöhnen kann. Am besten gleich zu Hause lassen, dann ist man garantiert ungestört.

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt für 2022

Wenn der Himmel in der Nacht vom 12. auf den 13. August wolkenfrei bleibt, dann sollte es kein Problem sein, die Sternschnuppen zu sehen. Dennoch gibt es in diesem Jahr einen kleinen Wermutstropfen. Am 12. August ist Vollmond. Die natürliche Lichtquelle bremst das erwartete Wunschkonzert am Himmel etwas aus. Trotzdem sollte die ein oder andere Lichtspur am Auge vorbeihuschen können. Immerhin fällt die Sternschnuppennacht dieses Jahr auf ein Wochenende.

Wie ist das mit dem Wünschen?

Mit jeder Sternschnuppe geht ein Wunsch in Erfüllung, vorausgesetzt, man verrät ihn nicht – so der Aberglaube. Er ist jahrhundertealt. Woher er kommt, ist unbekannt. Doch es gibt eine mögliche Erklärung: In den Sternen sahen die Menschen einst göttliche Lichtfunken am dunklen Firmament.

Die über das Nachtblau ziehenden Sternschnuppen interpretierte man als Dochte, die den Engeln beim Putzen der Himmelskerzen herunterfielen. Und so hoffte man auf göttlichen Beistand oder einen Engel an der Seite, wenn man beim Anblick einer Sternschnuppe einen stillen Wunsch äußerte. Wer mit jeder gesichteten Sternschnuppe einen Wunsch verbindet, dem bietet sich übers Jahr also mehrfach Gelegenheit. Und die Chancen, dass sich der Wunsch erfüllt, stehen tatsächlich gut.

Warum? Ganz einfach: Wer einen Wunsch formulieren kann – kurz, knackig, in dem winzigen Augenblick, in dem eine Sternschnuppe aufleuchtet – der hat die erste Hürde schon genommen: Der weiß, was ihm am Herzen liegt und worauf es ihm ankommt. Und dieser Mensch tut vielleicht (und sei es unbewusst) auch einiges dafür, damit die Bedürfnisse erfüllt werden und er sein Ziel erreicht.

Kurz und knapp: Das Wichtigste auf einen Blick

Wer es bis hierhin geschafft hat, wird mit den wichtigsten Fakten auf einen Blick belohnt: