Sterne vergolden die Adventszeit

Pünktlich zum Start in den Advent haben engagierte Frauen in der katholischen Pfarrkirche St. Mauritius in Harthausen auf der Scher einen besinnlichen Adventsweg geschaffen. Unter dem Motto „Sterne begleiten uns auf dem Weg zur Krippe“ brachten Helene Endriß, Sonja Kromer, Gabi Heilig, Edith Friedrich und Sabrina Otto 24 goldene Sterne an den Stirnseiten der Kirchenbänke an, die mit kurzen Bibelzitaten vom Kommen des Erlösers berichten. Dazu gibt es auf jedem Stern einen Impuls für eine stille Andacht.

Den Sternen folgend gelangt man zu mehreren Stationen, an denen die Besucher eingeladen sind, selber aktiv zu werden. So kann beispielsweise an einer Stelle ein „Gebetsstern“ für einen Angehörigen, Freund oder Bekannten ausgewählt und samt Halterung zum Aufstellen mit nach Hause genommen werden.

Sogenannte „Ruhesterne“, in denen man neben einem Teebeutel auch eine besinnliche Kurzgeschichte für eine kleine Auszeit in der vorweihnachtlichen Hektik findet, liegen an einer anderen Stelle bereit. Wieder andere Sterne können mit einem Dankeswort beschriftet und neben der unter der Empore aufgebauten kleinen Krippe abgelegt werden. Dort findet man zudem goldglänzende „Bibelsterne“, die zum Mitnehmen einladen mit der christlichen Weihnachtsbotschaft für daheim.

Damit die frohe Botschaft von der Geburt des Erlösers verbreitet wird, hängen in einem Strauchgebinde am Ausgang verschiedene mit weihnachtlichen Segensworten bedruckte Sterne. Auch diese Sterne können mitgenommen werden. „An Weihnachten sollen diese Sterne vor die Türen einsamer, älterer oder kranker Menschen im Ort gelegt werden und damit ein Zeichen der Verbundenheit und Liebe sein“, sagt Helene Endriß.

Bis an Heiligabend ist der sternreiche Adventsweg in der Harthauser Pfarrkirche täglich zugänglich.